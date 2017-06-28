"فيس بوك": عدد المستخدمين يتضاعف مقارنة بـ 2012 ويصل إلى مليارين

أفادت شركة فيس بوك أن عدد مستخدميها تضاعف مقارنة بسنة 2012 ووصل إلى مليارين تقريبا. ويفوق عدد قاعدة مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك عدد سكان أي دولة منفردة ويتجاوز سكان ست من القارات السبع. ويمثل أكثر من ربع سكان العالم البالغ عددهم 7.5 مليار نسمة.

أعلنت شركة فيس بوك الثلاثاء أن ملياري شخص يستخدمون الموقع الشهير بانتظام. وتطورهذا الموقع من مشروع أسسه شاب طموح في الولايات المتحدة إلى أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي على مستوى العالم.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة مارك زوكربيرغ عن عدد متابعي صفحته عبر فيس بوك في منشور وقال: "يشرفني أن أكون في هذه الرحلة معكم".

ويفوق عدد قاعدة المستخدمين عدد سكان أي دولة منفردة ويتجاوز سكان ست من القارات السبع. ويمثل أكثر من ربع سكان العالم البالغ عددهم 7 مليارات نصف نسمة.

ويتجاوز عدد مستخدمي فيس بوك عدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. وقالت شركة تويتر في أبريل /نيسان إن عدد مستخدمي موقعها 328 مليونا بينما بلغ عدد مستخدمي سنابشات يوميا 166 مليونا في نهاية الربع الأول.

وبلغ عدد مستخدمي خدمات فيس بوك شهريا حتى 31 مارس /آذار 1.94 مليار شخص في زيادة بنسبة 17 في المئة عن العام السابق. وكان عدد المستخدمين قد وصل إلى مليار في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2012.

وتستغل الشركة التي أسسها زوكربيرغ عام 2004 من غرفته بسكن الجامعة حجم المستخدمين الهائل لاستقطاب المعلنين وتوفر لهم إمكانات تسويقية موجهة لعملائهم المستهدفين بدقة استنادا إلى البيانات المتاحة عن رواد الموقع. وقالت الشركة إن عدد المعلنين تجاوز خمسة ملايين في أبريل /نيسان.

فرانس24/رويترز

نشرت في : 28/06/2017