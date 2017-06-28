مونديال 2022: قطر ترحب بنشر الفيفا تقرير غارسيا وتشكك في توقيت تسريبه

رحبت الدوحة بتقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم للمحقق الكندي ريتشارد غارسيا يتعلق بملابسات منح تنظيمي كأس العالم 2018 و 2022 إلى روسيا وقطر. وجاء على الموقع الرسمي للفيفا "بما أن الوثيقة تم تسريبها بطريقة غير مشروعة لصحيفة ألمانية، فإن الرئيسين الجديدين للجنة العدل الداخلية للفيفا قررا النشر الفوري للتقرير بالكامل وذلك بغية تفادي نشر أي معلومات غير صحيحة".

قالت قطر إنها ترحب بنشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء تقرير المحقق الكندي ريتشارد غارسيا المتعلق بملابسات منح تنظيم مونديالي 2018 و2022 إلى روسيا وقطر تواليا، ولكنها شككت في توقيت تسريبه.

وأصدرت اللجنة العليا للإرث والمشاريع القطرية الأربعاء بيانا مقتضبا جاء فيه "رغم تشكيكنا باختيار هذا التوقيت بالذات لتسريب تقرير غارسيا، إلا أننا نرحب بنشر النص الكامل للتقرير"، في إشارة غير مباشرة إلى الحصار المفروض على قطر من قبل السعودية ودول أخرى تتهمها بدعم الإرهاب.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو، واتخذت اجراءات عقابية بحقها بينها اغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة اراضيها.

ولاحقا أصدرت هذه الدول لائحة مطالب من 13 نقطة وأعطت الدوحة مهلة عشرة أيام لتنفيذها من أجل رفع الإجراءات التي اتخذتها بحقها. وقام وسيط كويتي بتسليم تلك المطالب إلى قطر التي فرضتها لأنها تمس سيادتها.

وجاء في البيان "قد أثبت تعاوننا الكامل مع التحقيق كما النتائج التي خلص إليها نزاهة ملفنا وسلامته".

وختم "سنستمر بعملنا الدؤوب لضمان تنفيذ الوعد الذي قطعناه على أنفسنا باستضافة بطولة تاريخية لكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في المنطقة والعالم العربي".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض نشر التقرير الذي قدمه المدعي العام الأمريكي مايكل غارسيا في 5 أيلول/سبتمبر عام 2014 واكتفى ببعض ما ورد فيه، لكنه أجبر الثلاثاء على نشره بالكامل بعد تسريبه لصحيفة "بيلد" الألمانية التي بدأت بنشره في نفس اليوم على حلقات.

وكتب الاتحاد الدولي على موقعه الرسمي: "بما أن الوثيقة تم تسريبها بطريقة غير مشروعة لصحيفة ألمانية، فإن الرئيسين الجديدين للجنة العدل الداخلية للفيفا قررا النشر الفوري للتقرير بالكامل"، مضيفا "وذلك بغية تفادي نشر أي معلومات غير صحيحة".

من جانبه، أكد الامين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث قطر 2022، حسن الذوادي في مقابلة تلفزيونية الأربعاء مع قناة "الجزيرة" القطرية المطلوب إغلاقها، أن تقرير تقرير غارسيا "أثبت مثل التحقيقات التي سبقته، نزاهة ملف قطر 2022، وهو الأمر الذي أكدناه منذ البداية".

وقال الذوادي "إننا تعاونا مع التحقيق بشكل كامل لثقتنا بسلامة إجراءاتنا ونزاهة ملفنا.،لم يكن التحقيق (الذي قام به غارسيا) خاصا بملف قطر فقط، بل شمل جميع الملفات المتقدمة بطلبات الاستضافة لنسختي 2018 و2022 من كأس العالم"،

وتابع "لقد أعطي غارسيا كافة الصلاحيات كما لو أنه يمتلك سلطة قضائية، وهذا نتيجة لثقتنا بموقفنا ونزاهة ملفنا".

وختم "ردنا على المشككين دائماً يكون بمزيد من العمل على أرض الواقع، افتتحنا مؤخراً أول ملاعب البطولة، استاد خليفة الدولي، والعمل ما زال مستمراً في سائر الملاعب. نحن مستمرون في عملنا للتحضير لاستضافة أول بطولة لكأس العالم في الشرق الأوسط".

تداعيات الأزمة الخليجية على كأس العالم2022

وأثارت الأزمة الدبلوماسية بين دول الخليج قلقا من تأثير سلبي محتمل على إقامة كأس العالم 2022، للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوقع خبراء في الشؤون الرياضية أن تؤدي الأزمة الحادة إلى انعكاسات سلبية على استضافة قطر للبطولة العالمية.

إلا أن مصدرا قريبا من ملف الاستضافة قلل بعد أسبوع على بداية الأزمة من أثرها على الاستعدادات، لاسيما لجهة إنجاز ورشة البناء الضخمة المرافقة للبطولة وفق الجدول المحدد.

وقال "بالنسبة إلينا، أعتقد بأن الأمور تسير كالمعتاد، علينا أن نواصل بشكل طبيعي"، مؤكدا أنه "في أي ورشة بناء، ثمة خطط بديلة. لا يبدو أن ثمة مشكلة في إدخال المواد" المخصصة للبناء.

أضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه "لا أعتقد بأنه أمر يثير قلقنا كثيرا" مؤكدا أن خطط الدوحة التحضيرية للمونديال الأول في المنطقة تتواصل "بشكل طبيعي"،

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/06/2017