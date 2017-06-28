واشنطن: وساطة كويتية أمريكية لحل الأزمة الخليجية

تتواصل الجهود الدبلوماسية الأمريكية والكويتية في واشنطن لحل الأزمة الخليجية. وفي إطار هذه المساعي التقى وزير الخارجية الأمريكي وزبر الدولة الكويتي محمد عبد الله الصباح ونظيره القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني مؤكدا أن "الحوار هو أفضل سبيل لحل الخلاف" خاصة بعد تصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الثلاثاء أن قائمة المطالب التي قدمتها السعودية وحلفاؤها لقطر غير قابلة للتفاوض.

خلال زيارة إلى واشنطن، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الثلاثاء قبيل لقائه بنظيره الأمريكي ريكس تيلرسون أن قائمة المطالب التي قدمتها المملكة وحلفاؤها إلى قطر من أجل رفع العقوبات التي فرضوها عليها هي قائمة "غير قابلة للتفاوض ويجب تنفيذها كاملة".

الجبير: لا تفاوض على قائمة المطالب

وخلال مؤتمر صحافي في مقر السفارة السعودية في واشنطن ، قال الجبير"قدمنا قائمة من المطالب إلى قطر وأوضحنا موقفنا واتخذنا قرارنا، وقائمة المطالب هذه غير قابلة للتفاوض ويجب تنفيذها كاملة".

وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن "الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه قطر تؤلمنا لكونه بلدا شقيقا وجارا، ولكن عدم التزام قطر باتفاق الرياض ودعمها للجماعات المتطرفة والإرهاب والتحريض والتدخل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول يعتبر أمرا غير مقبول ليس من الدول المقاطعة فحسب، بل من كافة دول العالم".

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وأعرب الوزير السعودية عن أمله في "أن تسود الحكمة لدى الأشقاء في قطر ليتوقفوا عن مثل هذا الدعم والتدخل".

بدورها نقلت وزارة الخارجية السعودية على حسابها على تويتر عن الجبير قوله "لا تفاوض مع قطر في قائمة المطالب. بيد قطر قرار التوقف عن دعم التطرف والإرهاب".

وساطة أمريكية كويتية لمواصلة الحوار



وتبذل الدبلوماسيتان الأمريكية والكويتية قصارى جهودهما للتوسط بين قطر وجيرانها في دول المجلس التعاون الخليجي الذين فرضوا عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدوحة بعدما اتهموها بدعم الإرهاب.

وقدمت هذه الدول وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة من 13 مطلبا إلى قطر، من بينها إغلاق قناة الجزيرة" وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وخفض مستوى العلاقات بين الدوحة وطهران".

إلا أن الولايات المتحدة حذرت من أن قطر قد لا تتمكن من تلبية بعض هذه المطالب ودعت الرياض إلى خفض هذه القائمة لتصبح "معقولة ومقبولة".

وبعيد تصريح الجبير التقى تيلرسون نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قبل أن يلتقي الوزير الأمريكي وزير الدولة الكويتي للشؤون الحكومية الشيخ محمد عبد الله الصباح الذي سبق أن زار السعودية في مهمة وساطة

وتعليقا على تغريدة الجبير بشأن عدم قابلية المطالب الخليجية المقدمة إلى قطر للتفاوض، قال تيلرسون إنه "يأمل من كل الأطراف أن تواصل الحوار بحسن نية".

وخلال اجتماعهما جدد الوزيران الأمريكي والكويتي "التأكيد على ضرورة أن تقوم كل الأطراف بضبط النفس لتفسح المجال أمام محادثات دبلوماسية بناءة"، كما أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان.

من جهته دعا تيلرسون "الأطراف إلى البقاء منفتحين على الحوار الذي هو أفضل سبيل لحل الخلاف".

وحسب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت فإن المحادثات حول الأزمة الخليجية ستتواصل هذا الأسبوع.

فرانس 24 / أ ف ب



نشرت في : 28/06/2017