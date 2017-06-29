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أمريكا

قاصر يقتحم بسيارته مقر الإقامة الرئاسي في البرازيل والدوافع مجهولة

الرئيس البرازيلي ميشال تامر

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/06/2017

اقتحم سائق بسيارته بوابات مقر الإقامة الرسمي في البرازيل. ولم يكن الرئيس البرازيلي ميشال تامر داخل المبنى. والرئيس البرازيلي متهم بتلقي رشوة قيمتها نصف مليون ريال برازيلي (حوالى 150 ألف دولار)، وشعبيته في تدن مستمر إذ وصلت إلى 7 في المئة حسب استطلاع للرأي.

ذكرت قوات الأمن في البرازيل أن سائقا اقتحم بسيارته بوابات مقر الإقامة الرئاسي الأربعاء وألقت السلطات القبض عليه فيما لم يكن الرئيس ميشال تامر داخل المبنى في هذا الوقت. وذكر بيان أن الحراس أطلقوا أعيرة تحذيرية ثم فتحوا النار على السيارة عندما لم تتوقف قبل أن يعتقلوا السائق الذي يبدو أنه قاصر. ويقيم الرئيس البرازيلي في مقر رسمي آخر.

ولم يصب السائق وتوقفت سيارته داخل مجمع ألفورادا. وتظهر صور نشرها موقع "جي1" الإخباري الإلكتروني بوابة مقر الإقامة الرئاسي وقد تحطمت تماما وأعيرة فارغة أمام المقر. وأغلقت السلطات المنطقة في أعقاب الحادث. ويقيم تامر في جابورو وهو مقر إقامة رسمي آخر يبعد أقل من ميل عن ألفورادا.

وشعبية الرئيس البرازيلي هي الأقل لأي رئيس منذ حوالي ثلاثين عاما، إذ وصلت إلى سبعة بالمئة حسبما أظهر معهد داتافولها لاستطلاعات الرأي الأسبوع الماضي. ويذكر أن  النائب العام وجه الاتهام إلى تامرالاثنين الماضي بتلقي رشوة
ثم أحالت المحكمة العليا الاتهام إلى مجلس النواب الأربعاء
 

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 29/06/2017

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