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الشرق الأوسط

السعودية: مسؤول ينفي أنباء تحديد إقامة ولي العهد السابق محمد بن نايف

© أ ف ب / أرشيف | الأمير محمد بن نايف (يمين) إلى جانب وليد العهد محمد بن سلمان.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/06/2017

أفاد مسؤول سعودي الخميس أن الأنباء التي تتردد عن تحديد إقامة ولي العهد السابق محمد بن نايف بن عبد العزيز عارية عن الصحة ولا أساس لها على الإطلاق.

نفى مسؤول سعودي الخميس أنباء عن تحديد إقامة ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف في القصر ومنعه من السفر للخارج بعد أن حل محله ابن عمه الأمير محمد بن سلمان.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيزأصدر أمرا ملكيا قضى بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه وليا للعهد، وتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد في السعودية، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.

ونقلت نيويورك تايمز عن أربعة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين وسعوديين مقربين من العائلة الحاكمة قولهم إن بن نايف "منع من مغادرة المملكة وحددت إقامته داخل قصره" في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.

وردا على سؤال بشأن التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز قال المسؤول "هذا ليس صحيحا، 100 في المئة" دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتكرر وسائل الإعلام الرسمية السعودية، الحريصة على إظهار أن التغيير يتم بسلاسة، نشر لقطات يظهر فيها الأمير محمد وهو يقبل يد ابن عمه الأكبر بن نايف الذي زاره لتهنئته. ووضع تعيين الأمير محمد وليا للعهد حدا لتخمينات استمرت عامين
عن وجود منافسة، بعيدا عن الأنظار، على سدة الحكم لكن محللين قالوا إنه مازال عليه كسب ولاء ذوي النفوذ من الأمراء ورجال الدين  والقبائل
 

فرانس 24/ رويترز

 

نشرت في : 29/06/2017

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