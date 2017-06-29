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آسيا

الصين: الرئيس شي جين بينغ في زيارة لهونغ كونغ غداة اعتقالات لمنادين بالديمقراطية

© أ ف ب | الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته بينغ ليوان لدى وصولهما مطار هونغ كونغ الخميس 29 حزيران/يونيو 2017

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/06/2017

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى هونغ كونغ في زيارة تاريخية بمناسبة الذكرى العشرين لعودة هذه المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين. وعشية الزيارة، قامت الشرطة باعتقال عدد من المحتجين المنادين بالديمقراطية.

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى هونغ كونغ الخميس في الذكرى العشرين لعودة هذه المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين، على وقع اعتقال نشطاء كانوا يقومون باحتجاجات في هذه المدينة المقسومة سياسيا.

وصرح شي لدى وصوله إلى المطار "بعد تسع سنوات أطأ مجددا أرض هونغ كونغ. أشعر بسعادة بالغة. لهونغ كونغ دائما مكان في قلبي". وقال في تصريحات وجيزة على أرض مطار هونغ كونغ الرئيسي تشيب لاب كوك، إن الصين ستدعم المدينة ذات الحكم شبه ذاتي "كما فعلت دائما".

وعشية وصوله اعتقلت الشرطة عددا من النشطاء المؤيدين للديمقراطية كانوا يشاركون في احتجاجات .

وهذه الزيارة الأولى لشي إلى هونغ كونغ منذ توليه الرئاسة في 2013 وتأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن بكين تهدد الحريات في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.

فرانس24/أ ف ب

 

نشرت في : 29/06/2017

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