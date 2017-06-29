حاكم دبي يوجه قصيدة إلى قطر لإقناعها بالتعاون لحل الأزمة الخليجية

كتب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قصيدة بعنوان "الدرب واضح"، حث فيها قطر على تغيير سياستها الخارجية. وتناول فيها علاقة قطر مع إيران بقوله: "وتــدري قـطر أنـا لهـا ظِــل دانــي عــن الـغـريب وعــن ضـعـيف الـمكانه مــا هـي مـصالح بـالسياسه تـهاني يـاغـيـر خـــوه جـــار والــحـظ خـانـه"

لجأ حاكم دبي إلى كتابة قصيدة يطلب فيها من قطر بأن تقبل مطالب الدول العربية الخليجية المجاورة التي تهدد بزيادة عزلة هذا البلد مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لذلك مطلع تموز/يوليو في حال لم يغير سياسته.

وحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء في القصيدة بعنوان "الدرب واضح"، قطر على العدول عن سياستها الخارجية الحالية.

وكتب في القصيدة "مــنْ مـنـبَتٍ واحــدْ وشَـعـبْ وكِـياني دَمْ ولَــحَـمْ واحدْ وأرضْ وديــــانِــــــهْ".

وأضاف: "وتَــدري قـطَـرْ أنَّــا لَـهـا ظِــلْ دانــي عــنْ الـغـريبْ وعــنْ ضـعـيفْ الـمكانهْ مــا هـي مـصالحْ بـالسياسهْ تـهاني يـاغـيـرْ خـــوِّهْ جـــارْ والــحَـظْ خـانِـهْ" في إشارة إلى العلاقات التي تقيمها قطر مع إيران خصم السعودية.

وقال في القصيدة: "ولكل شي لو تفكر أواني والجد يا أهل الجد هذا أوانه وأحس أن الوقت يكفي وحان والشر نسعى كلنا في دفانه ونرجع إلى وحدة قلوب ومعاني نحمي بعضنا دون حقد وضغانه".

ونشرت القصيدة على "إنستغرام" وأعرب أكثر من 80 ألف شخص عن إعجابهم بها.

وتشهد منطقة الخليج أزمة دبلوماسية خطيرة منذ ثلاثة أسابيع، بعد أن قطعت الرياض وحلفاؤها العلاقات مع الدوحة ثم رفعت إليها في 22 حزيران/يونيو قائمة مطالب يجب تلبيتها في مهلة من 10 أيام.

وتتضمن قائمة المطالب التي تسلمتها قطر الأسبوع الماضي عن طريق الكويت 13 مطلبا منها إغلاق قناة "الجزيرة" وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية. وتطلب السعودية والبحرين والإمارات العربية ومصر من قطر قطع العلاقات مع جماعة الأخوان المسلمين وحزب الله وتنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية" وتسليم شخصيات معارضة مطلوبة في هذه الدول.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية الثلاثاء عن سفير الإمارات لدى روسيا عمر غباش، قوله إن قطر قد تتعرض لعقوبات جديدة في حال لم تستجب لمطالب جيرانها.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 29/06/2017