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آسيا

رئيس وزراء الهند يدين قتل المسلمين بحجة الدفاع عن "أبقار مقدسة"

© أ ف ب/أرشيف | رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/06/2017

أدان رئيس وزراء الهند ناريندا مودي سلسلة جرائم قتل استهدفت هنودا مسلمين، ارتكبتها عصابات تقول إنها تدافع عن "الأبقار المقدسة" عند الطائفة الهندوسية. وتعرض عشرة مسلمين على الأقل للقتل على أيدي حشود في الهند منذ نيسان/أبريل 2017.

خرج رئيس وزراء الهند ناريندا مودي الخميس عن صمت لزمه منذ نحو عام ليدين سلسلة جرائم قتل استهدفت هنودا مسلمين بحجة حماية الأبقار المقدسة عند الهندوس.

ومودي الحريص عادة على سرعة رد الفعل عبر تويتر لم يدل بأي موقف منذ آب/أغسطس 2016 بشأن جرائم قتل ارتكبتها عصابات تقول إنها تدافع عن البقر.

وقال مودي في خطاب في أحمد أباد في ولاية غوجارات في غرب الهند وهي الولاية التي ينحدر منها وكان حكمها لفترة طويلة، "ليس من المقبول قتل أناس باسم عبادة البقرة".

وتشهد الهند البالغ تعداد سكانها 1,25 مليار نسمة منذ نحو عامين عمليات قتل مسلمين، وأحيانا أفراد من طائفة داليت ضربا بأيدي حشود.

وتعرض عشرة مسلمين على الأقل للقتل بأيدي حشود في الهند منذ نيسان/أبريل 2017.

ويتهم معارضو مودي رئيس الوزراء بغض النظر عن هذه الجرائم. ويرى هؤلاء في هذه الظاهرة وأعمال العنف وسيلة تفرض من خلالها الأغلبية الهندوسية نفسها على الأقليات الكثيرة الموجودة في الهند.

وأضاف مودي: "لا أحد يملك الحق في تطبيق القانون بنفسه في هذا البلد. والعنف لم يكن ولن يكون أبدا وسيلة لحل أي مشكلة".

وأتت تصريحات مودي بعد أيام قليلة من طعن مواطن مسلم حتى الموت في قطار انطلق من نيودلهي.

واتهم الجناة القتيل، واسمه جنيد خان (15 عاما)، بأنه حمل لحم البقر الذي يعتبره بعض الهندوس إهانة لدينهم.

وفي نيسان/أبريل الماضي هاجم نحو 200 شخص قافلة تنقل أبقارا وقتلوا مزارعا. وفي أيار/مايو ضرب قرويون في شرق البلاد شابين مسلمين حتى الموت اتهماهما بسرقة أبقار.

ونظمت الأربعاء مظاهرات للتنديد بهذه الجرائم في العديد من المدن الكبرى بشعار "ليس باسمي" (نوت أون ماي نيم).

فرانس 24 / أ ف ب
 

نشرت في : 29/06/2017

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