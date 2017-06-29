الحارس المصري المخضرم عصام الحضري ينتقل إلى فريق التعاون السعودي في عمر 44 عاما

انتقل الحارس المصري المخضرم عصام الحضري (44 عاما) من نادي وادي دجلة إلى صفوف نادي التعاون السعودي لمدة موسم واحد، ليصبح أول حارس أجنبي يحترف في الدوري السعودي. والحضري هو ثاني لاعب مصري يلعب في فريق التعاون بعد أمير عزمي مجاهد في 2010.

أعلن نادي وادي دجلة المصري خلال مؤتمر صحافي الأربعاء عن انتقال حارسه الدولي المخضرم عصام الحضري (44 عاما) إلى صفوف نادي التعاون السعودي لمدة موسم .

ويعد الحضري، بطل أفريقيا 4 مرات مع منتخب بلاده، أول حارس أجنبي يحترف في الدوري السعودي، بعد قرار رابطة الأندية المحترفة تطبيق نظام احتراف الحراس الأجانب. بينما يعد ثاني لاعب مصري يحمل ألوان التعاون بعد أمير عزمي مجاهد في موسم 2010.

وكتب نادي وادي دجلة على موقعه الرسمي: "عصام الحضري حارس وادي دجلة والمنتخب المصري ينتقل للتعاون السعودي ليصبح أول حارس محترف في الدوري السعودي. كل التوفيق للحارس الأسطورة في تجربته الجديدة".

بدوره، غرد الحضري على موقع "تويتر" مع صورة بألوان ناديه الجديد: "الحمد لله رب العالمين، خطوة جديدة في مسيرتي مع نادي التعاون السعودي، أتمنى من الله التوفيق والنجاح وإسعاد الجماهير".

وأكد حازم الحديدي مدير أعمال الحضري عقب توقيع العقد، أن ثقته بلا حدود في قدرات وقيمة الحضري وتاريخه الكبير محليا وأفريقيا وعالميا في تحقيق إضافة قوية لفريقه الجديد، مؤكدا أن الحارس المخضرم دائما يقبل التحدي وأنه واثق من نجاحه مع الفريق السعودي.

يذكر أن اللاعب الدولي محمود عبد المنعم "كهرباء" مهاجم الزمالك وخطيب ابنة عصام الحضري، قد جدد إعارته لنادي الاتحاد السعودي لمدة موسم جديد مقابل 2,3 مليوني دولار أمريكي.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 29/06/2017