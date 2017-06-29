الولايات المتحدة ترحب بقرار "سامسونغ" استثمار 380 مليون دولار في كارولينا الجنوبية

رحبت الولايات المتحدة بقرار مجموعة "سامسونغ" الكورية الاستثمار في كارولينا الجنوبية بمبلغ قدره 380 مليون دولار. ومن المتوقع أن يوفر هذا الاستثمار نحو ألف فرصة عمل.

أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية العملاقة عن استثمار قدره 380 مليون دولار في الولايات المتحدة لبناء مصنع جديد وتوفير حوالى ألف فرصة عمل. ورحبت إدارة الرئيس الأمريكي على الفور بهذا الإعلان.

واختارت الشركة الأولى عالميا في صناعة الهواتف الذكية موقعا في نيوبري كاونتي في كارولينا الجنوبية في شمال شرق الولايات المتحدة لبناء مصنع "متطور جدا" سينتج أجهزة كهربائية منزلية من برادات وغسالات وغيرها.

وقد رحبت إدارة ترامب على الفور بالإعلان معتبرة أنه مؤشر إلى استعادة الولايات المتحدة جاذبيتها مع أن "سامسونغ" أوضحت أنها تفكر بتوسيع نشاطاتها على الأراضي الأمريكية "منذ قرابة الثلاث السنوات".

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس"هذا الأمر دليل على أن الولايات المتحدة تصبح وجهة مفضلة للشركات العالمية التي تسعى إلى النمو". وامتنع رئيس مجلس إدارة "سامسونغ إلكترونيكس" عن أي إشارات سياسية مركزا على أسباب إستراتيجية محضة.

وأوضح ب.ك. يون "هذا الاستثمار الجديد سيسمح لـ"سامسونغ" بزيادة سرعة توفير أجهزتنا الكهربائية المنزلية العالية الجودة مع الأخذ في الاعتبار الخصائص المحلية لأكبر سوق مستهلكين".

وقالت الشركة إن 954 وظيفة محلية جديدة ستوفر بحلول العام 2020 بفضل هذا الاستثمار الذي كشف عنه في اليوم الأول لزيارة الرئيس الكوري الجنوبي الجديد مون جاي-إن لواشنطن.

ومنذ انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر يعتد الرئيس الأمريكي بأنه حفز الاستثمارات في الولايات المتحدة ولجم نقل المصانع الأمريكية إلى خارج البلاد ولا سيما نحو المكسيك.



فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 29/06/2017