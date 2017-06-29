ليبيا: الإفراج عن بعثة الأمم المتحدة بطرابلس بعد اختطافها إثر التعرض لهجوم

تعرض سبعة أفراد من بعثة تابعة للأمم المتحدة إلى الاختطاف الأربعاء في مدينة الزاوية غربي العاصمة الليبية طرابلس. وكانت البعثة في طريقها من طرابلس إلى صرمان لزيارة مركز احتجاز مهاجرين. وبعد مفاوضات تم الإفراج عن الموظفين وأكدت الأمم المتحدة في بيان سلامتهم.

اختطف سبعة من عناصر بعثة الأمم المتحدة الأربعاء لفترة قصيرة إثر مهاجة موكبهم من قبل مسلحين في مدينة الزاوية التي تقع على بعد 50 كلم غربي العاصمة الليبية طرابلس، بحسب مصدر في أجهزة الأمن.

وذكر رئيس الحرس الرئاسي الليبي في طرابلس اللواء نجمي الناكوع "لقد تم إطلاق سراحهم وهم كلهم بصحة جيدة وفي طريقهم لمطار معيتيقة". وأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الهجوم.

وجاء في بيان "تؤكد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إصابة موكب تابع للأمم المتحدة وهو في طريقه من صرمان إلى طرابلس".

وأضاف البيان "ولقد قامت البعثة بالاتصال بالموظفين المعنيين. ولا توجد أية تقارير تفيد عن وقوع إصابات في صفوف موظفي الأمم المتحدة" مشيرة إلى أنها "تتطلع قدماً إلى عودتهم الآمنة إلى طرابلس". ولم يورد البيان المزيد من التفاصيل بشأن الهجوم.

وقال عبد الله اللافي عضو البرلمان الليبي الذي شارك في مفاوضات الإفراج عن الموظفين سلامة أفراد البعثة السبعة.

لكنه أشار إلى أن الموظفين الأممين لا يزالون برفقته في مركز للشرطة في مدينة صرمان الواقعة على بعد نحو 70 كلم غربي العاصمة الليبية وذلك في انتظار تنظيم عملية نقلهم إلى طرابلس. وأضاف "ما زلنا ننتظر الانتهاء من الترتيبات الأمنية لمغادرة" صرمان.

وأوضح أن الموظفين السبعة هم خمسة رجال (ثلاثة ليبيين وماليزي وروماني) وامرأتان (مصرية وفلسطينية). وأن المسلحين خطفوا الموظفين بغرض التفاوض على الإفراج عن أقارب لهم معتقلين في طرابلس. وذكر "تمكنا من إقناعهم بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة قبل أي تفاوض".

وكان هؤلاء الموظفين في طريقهم من طرابلس إلى صرمان لزيارة مركز احتجاز مهاجرين عندما تمت مهاجمتهم على الطريق في مستوى مدينة الزاوية.

وعبر السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر مييه في تغريدة عن قلقه إثر الهجوم. وكتب "أعرب عن قلقي إثر هجوم تعرضت له قافلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. آمل في أن يكون الجميع بأمان".

ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011، دائما ما تتعرض البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيون في ليبيا لهجمات وعمليات خطف.

وفي 2014، غادرت معظم البعثات الدبلوماسية ومنها الأمم المتحدة، ليبيا بسبب ازدياد أعمال العنف. وتتمركز بعثة الأمم المتحدة في العاصمة التونسية لكن عناصرها دائما ما يقومون بمهمات في ليبيا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 29/06/2017