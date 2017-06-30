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الشرق الأوسط

دير شبيجل: ألمانيا توافق على بيع ثلاث غواصات نووية لإسرائيل بقيمة 1.5 مليار دولار

نص فرانس 24

آخر تحديث : 30/06/2017

أعلنت مجلة دير شبيجل الألمانية الجمعة أن مجلس الأمن الوطني أقر صفقة لبيع ثلاث غواصات نووية لإسرائيل بقيمة 1.5 مليار دولار. يذكر أن تلك الصفقة قد حظيت باهتمام الرأي العام الإسرائيلي بعد تحقيقات حول مزاعم فساد شابتها.

قالت مجلة دير شبيجل الألمانية اليوم الجمعة إن مجلس الأمن الوطني أقر صفقة لبيع ثلاث غواصات نووية أخرى لإسرائيل في أحدث خطوة في صفقة سلاح شابتها مزاعم فساد.

وحظيت الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار باهتمام الرأي العام عندما تبين أن الوسيط الإسرائيلي لشركة "تيسن كروب مارين سيستمز" لبناء السفن استعان بالمحامي الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليمثله في المفاوضات الخاصة بالصفقة.
وتخضع الصفقة حاليا لتدقيق السلطات في البلدين. وقالت دير شبيجل إن ألمانيا أدرجت بندا في العقد يمنحها الحق في إلغائها إذا ما ثبتت مزاعم الفساد.

وفي فبراير/ شباط قالت وزارة العدل الإسرائيلية إنه لا دليل على تورط نتنياهو لكنها لم تشر إلى أي مشتبه بهم آخرين في التحقيقات.

إسرائيل تمتلك خمس غواصات نووية ويجرى بناء سادسة

وتملك إسرائيل بالفعل خمس غواصات من فئة دولفين والتي يمكن تزويدها برؤوس حربية نووية. ويجري بناء غواصة سادسة. ووافقت ألمانيا على تمويل ثلث تكاليف العقد.

فرانس 24/ رويترز
 

نشرت في : 30/06/2017

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