ظريف: "قرار حظر السفر الأمريكي استعراض مخز للعدائية العمياء تجاه الإيرانيين"

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة قرار حظر السفر الأمريكي الذي طال مواطني بلاده بالإضافة إلى خمس دول إسلامية أخرى. واعتبر ظريف أن "الولايات المتحدة تمنع الآن الجدات من رؤية أحفادهن في استعراض مخز حقا للعدائية العمياء تجاه الإيرانيين". يذكر أن أكثر من مليون شخص من أصول إيرانية يعيشون في الولايات المتحدة.

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة بالـ "المخزي" قرار حظر السفر الأمريكي الجديد الذي يفرض قيودا على دخول اللاجئين ورعايا ست دول إسلامية ودخل حيز التنفيذ مساء الخميس.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر "الولايات المتحدة تمنع الآن الجدات من رؤية أحفادهن في استعراض مخز حقا للعدائية العمياء تجاه الإيرانيين".

أكثر من مليون شخص من أصول إيرانية يعيشون في الولايات المتحدة

وأثار النزاع القضائي حول قانونية الحظر قلق العديد من العائلات مع وجود أكثر من مليون شخص من أصول إيرانية يعيشون في الولايات المتحدة وغرد العديد من الإيرانيين على تويتر تعليقا على القرار باستخدام هاشتاغ غراند_بيرنتس_نات_تيروريستس (الأجداد ليسوا إرهابيين). وكتبت إلهام خاتمي العضو في المجلس الإيراني الأمريكي في واشنطن "هذه جدتي الجميلة... هل تبدو لكم إرهابية؟" وهي واحدة من كثر غردوا بنشر صورة أجدادهم.

ودخل الحظر الموقت حيز التنفيذ في الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن (الجمعة 00,00 ت غ) وهو يفرض قيودا على دخول اللاجئين ورعايا ست دول إسلامية إلى الولايات المتحدة الذين ليس لديهم "علاقة ذات صدقية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة"، وهي عبارة أثارت إرباكا بين القانونيين.

وأوضحت الحكومة أن هذه العبارة تشمل "الوالدين (والدا الزوج أو الزوجة أيضا) والزوج أو الزوجة والأطفال صغارا كانوا أو بالغين، وزوج الابنة وزوجة الابن، والأخوة والأخوات، سواء كانوا أشقاء أم لا".

بالتالي فإن العائلة القريبة لا تشمل الأجداد والأحفاد والأعمام والأخوال وأبناء كل من الأخوة والأعمام والخالات إضافة إلى أزواج أخوات وزوجات الأخوة.

ويقول ترامب إن الحظر الذي يمتد على مدى 90 يوما بالنسبة للقادمين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن - وعلى مدى 120 يوما للاجئين - ضروري لمنع دخول الإرهاببين إلى البلاد.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 30/06/2017