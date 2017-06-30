البحرين تبرر حصار قطر "بالأمن القومي" والدوحة تبحث تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية

أبلغت البحرين الجمعة منظمة التجارة العالمية أن القيود التجارية التي تفرضها دول خليجية على قطر يبررها الأمن القومي. من جانبه، حذر ممثل الإمارات المنظمة العالمية من التدخل في الخلاف مع الدوحة. وكان ممثل قطر قد أعلن الخميس أن بلاده تبحث جميع السبل القانونية لمواجهة "الحصار" المفروض عليها بما في ذلك تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية.

قال مسؤول تجاري حضر اجتماعا لمنظمة التجارة العالمية اليوم الجمعة إن البحرين أبلغت المنظمة بأن القيود التجارية التي فرضتها بلاده والسعودية والإمارات على قطر يبررها الأمن القومي.

وقال المسؤول إن ممثل البحرين الذي تحدث بالنيابة عن الدول الثلاث أبلغ مجلس تجارة السلع التابع للمنظمة أن الإجراءات جاءت متسقة مع المادة 11‭‭‭‭ ‬‬‬‬من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة، والتي تسمح بكسر القواعد المعتادة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

من جانبه، قال ممثل قطر لدى منظمة التجارة العالمية أمس الخميس إن بلاده تبحث جميع السبل القانونية لمواجهة "الحصار" بما في ذلك تقديم شكوى للمنظمة. وأضاف أن الدفاع المستند إلى الأمن القومي من الممكن الطعن عليه على أساس الضرورة والتناسب.

الإمارات تحذر منظمة التجارة العالمية من التدخل في الخلاف مع قطر

وأكد ممثل الإمارات إن هناك اتفاقيات ضد تمويل أنشطة تهدد أمن الدول القومي، وحذر من تدخل منظمة التجارة العالمية في الموضوع حسبما ذكر المسؤول الذي حضر الاجتماع.

واعتبر ممثل مصر أن الإجراءات تقع في نطاق "الظروف الاستثنائية" ومن ثم فإنها متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

ودعا دبلوماسي تجاري من الولايات المتحدة جميع الأطراف أن تبقى منفتحة على التفاوض، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعم جهود الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت.

وأعرب ممثل تركيا في الاجتماع عن أمل بلاده في إيجاد حل سريع مؤكدا على "العلاقات الأخوية والقوية الممتدة لمئات السنين" بين الدول الأطراف.

من جهتها، قالت قطر، التي طلبت مناقشة الموضوع في مجلس تجارة السلع بعد مناقشة مماثلة في مجلس تجارة الخدمات في وقت سابق من هذا الشهر، إن القيود أثرت على قطاعات ذات أهمية تجارية مثل الألومنيوم.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 30/06/2017