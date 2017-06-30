الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

أزمة دول الخليج : الدوحة بين المطالب والتفاوض؟

للمزيد

حدث اليوم

لبنان: ماذا حصل في عرسال؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

مشروع إصلاح قانون العمل في فرنسا.. هل سيولّي عهد الـ 35 ساعة؟

للمزيد

ريبورتاج

الفساد بموريتانيا.. عنوان الصراع بين مجلس الشيوخ والحكومة!

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

مشروع إصلاح قانون العمل في فرنسا.. أول اختبار للرئيس إيمانويل ماكرون

للمزيد

وقفة مع الحدث

قائمة الـ13 مطلباً: قطر وسيناريو ما بعد انقضاء المهلة؟

للمزيد

وجها لوجه

المغرب.. احتجاجات الحسيمة إلى أين؟

للمزيد

ضيف اليوم

تنظيم "الدولة الإسلامية".. ماذا بعد معركة الموصل؟

للمزيد

ثقافة

فيلم "آخر أيام المدينة".. سحر القاهرة وقسوتها

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

فرنسا

القضاء الفرنسي: السائق الذي استهدف مسجد كريتاي يعاني من مرض نفسي

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 30/06/2017

قالت النيابة العامة الفرنسية الجمعة إن الرجل الذي حاول أن يصدم مصلين لدى خروجهم من مسجد كريتاي بضواحي باريس الخميس يعاني من فصام في الشخصية. وأضافت النيابة أنه جاري الاستماع إلى الشهود بينما لم يتم استجواب المشتبه به بعد، حيث أنه يخضع حاليا لفحص نفسي.

أفاد القضاء الفرنسي الجمعة أن الشخص الذي حاول أن يصدم بسيارته الخميس مصلين لدى خروجهم من مسجد كريتاي في ضاحية باريس يعاني فصاما في الشخصية.

وقالت النيابة  إن الرجل  البالغ من العمر 43 عاما "يعاني مشاكل نفسية، لقد نقل إلى المستشفى مرتين في 2006 و2007 لإصابته بفصام في الشخصية. ويخضع حاليا لعلاج بالأدوية".

والرجل أرمني وهو من دون وظيفة وليس مؤهلا للعمل.

الرجل تجاوز العوائق التي تحمي المسجد بسيارته رباعية الدفع

وتجاوز الرجل الذي يقيم في كريتاي العوائق التي تحمي المسجد بسيارته الرباعية الدفع قبل أن يصدم سيارات مصلين أنهوا الصلاة لتوهم من دون سقوط جرحى. واعتقل مساء الخميس في منزله لكن الشرطة لم تستمع إلى إفادته حتى الآن.

وأضافت النيابة "أنه يخضع لفحص نفسي للتأكد مما إذا كان يفهم ما يقال له، وإلا فإن الاستجواب يغدو بلا قيمة".

وتابعت ـن دوافعه لا تزال حتى الآن مجهولة. ويتم الاستماع حاليا إلى الشهود.

وأوضح مصدر قريب من التحقيق أن الرجل أدلى "بأقوال ملتبسة حول الاعتداءات" الجهادية التي خلفت 239 قتيلا في فرنسا منذ 2015.

فرانس 24/ أ ف ب 

نشرت في : 30/06/2017

  • فرنسا

    فرنسا: الشرطة تعتقل رجلا حاول دهس مصلين أمام مسجد

    للمزيد

  • فرنسا

    ماكرون يدعو في حفل إفطار للمسلمين إلى خوض "معركة الفكر والإيمان" لمحاربة التطرف

    للمزيد

  • فرنسا

    "مسلمو فرنسا" يؤكدون على ثقل وأهمية أصواتهم في الانتخابات الرئاسية

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي