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الشرق الأوسط

وزير خارجية بريطانيا: "لا شك على الإطلاق" أن الأسد مسؤول عن هجوم السارين في سوريا

© أ ف ب | سكان يفرون من خان شيخون في 7 نيسان/أبريل 2017 اثر تعرض البلدة لهجوم كيميائي.

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 30/06/2017

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الجمعة في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" إنه "لا شك على الإطلاق" في أن الرئيس السوري بشار الأسد مسؤول عن استخدام أسلحة كيمائية في سوريا. وأضاف إن تحديد المسؤولية عن إلقاء السارين ستحال الآن إلى آلية تحقيق مشتركة للتأكد منها.

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الجمعة إنه "لا شك على الإطلاق" في أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولة عن استخدام أسلحة كيمائية في سوريا في نيسان/أبريل.

وقال جونسون لشبكة "سكاي نيوز": "تحديد المسؤولية عن إلقاء السارين ستحال الآن إلى آلية تحقيق مشتركة للتأكد منها لكن ليس لدي شك على الإطلاق في أن أصابع الاتهام تشير إلى نظام الأسد". وأضاف: "سنواصل الحملة البريطانية لفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجوم... من يستخدمون أسلحة كيمائية ضد الأبرياء ينبغي محاسبتهم".

ونقل تقرير أعده فريق تقصي حقائق عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قولها إن غاز الأعصاب المحظور والمعروف باسم السارين استخدم في هجوم بشمال سوريا أسفر عن مقتل العشرات.

وألقت وكالات مخابرات غربية اللوم على حكومة الأسد في الهجوم لكن مسؤولين سوريين نفوا مرارا استخدام مواد سامة محظورة في الصراع.

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 30/06/2017

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