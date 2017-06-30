انسحاب تنظيم "الدولة الإسلامية" من محافظة حلب واستعادته السيطرة على أحد أحياء الرقة

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن تنظيم "الدولة الإسلامية" انسحب الجمعة بالكامل من محافظة حلب بعد أربعة أعوام من تواجده فيها. بينما تمكن مقاتلو التنظيم من استعادة حي "الصناعة" الإستراتيجي بمدينة الرقة بعد هجوم مضاد شنه الخميس. وأضاف المرصد أن اشتباكات تدور على مختلف الجبهات في المدينة الجمعة.

انسحب تنظيم "الدولة الإسلامية" بالكامل الجمعة من محافظة حلب في شمال سوريا مع تقدم قوات النظام في المنطقة الواقعة جنوبي شرق المحافظة، وفق ما أكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان". وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "انسحب تنظيم داعش من 17 قرية وبلدة في جنوب شرق حلب، ليصبح بذلك خارج المحافظة بعد أربعة أعوام على تواجده فيها".

مقاتلو التنظيم يستعيدون السيطرة على حي استراتيجي بالرقة

وعلى جانب آخر ، استعاد التنظيم الجمعة السيطرة على حي الصناعة الواقع شرق مدينة الرقة والمحاذي للمدينة القديمة، غداة شنه هجوماً معاكساً على مواقع مقاتلين عرب تدعمهم واشنطن. ويحظى حي الصناعة الذي خسره التنظيم في 12 حزيران/يونيو بأهمية "إستراتيجية" بحسب عبد الرحمن لكونه "على تماس مباشر مع المدينة القديمة" التي يتحصن فيها الجهاديون.

وأفاد المرصد عن اشتباكات تدور على مختلف الجبهات في المدينة الجمعة تترافق مع تنفيذ طائرات التحالف غارات على مناطق الاشتباك.

وتمكن التنظيم الخميس من السيطرة على ستة مواقع على الأقل في حيي الصناعة والمشلب، بعد تسلل نحو 40 جهاديًا متنكرين بزي "قوات سوريا الديموقراطية"، وخاضوا مواجهات مع "قوات النخبة السورية"، وهم مجموعة من المقاتلين العرب تدعمهم واشنطن ويقاتلون بالتنسيق مع "قوات سوريا الديموقراطية" في الرقة.

وأوضح عبد الرحمن ان طائرات التحالف التي شنت غارات كثيفة على مناطق الاشتباك منذ الخميس "لم تتمكن من رد التنظيم إلى النقاط التي انطلق منها" مشيرا إلى "تراجع مقاتلي قوات النخبة وقوات سوريا الديموقراطية إلى حي المشلب، حيث يعملون على تحصين خطوطهم الدفاعية".

وتأتي استعادة التنظيم لحي الصناعة غداة تمكن "قوات سوريا الديموقراطية" المؤلفة من فصائل كردية وعربية من قطع آخر منفذ للتنظيم من الرقة بعد سيطرتها على كافة القرى الواقعة جنوب نهر الفرات.

فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 30/06/2017