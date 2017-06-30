فرنسا:توجيه تهمة "خيانة الأمانة" إلى مارين لوبان في قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين

وجه القضاء الفرنسي الجمعة إلى زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان تهمة "خيانة الأمانة" في إطار التحقيق حول طبيعة العمل الذي قام به مساعدون برلمانيون من حزبها حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي بين عامي 2009 و 2016. من جانبه، قال رودولف بوسيلو محامي لوبان إن موكلته ستطعن في هذا القرار.

وجه القضاء الفرنسي إلى زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان الجمعة الاتهام "بخيانة الأمانة" في إطار التحقيق في طبيعة العمل الذي قام به مساعدون برلمانيون من حزبها في البرلمان الأوروبي.

وقال رودولف بوسيلو محامي مارين لوبان إنه "بناء على تعهداتها أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية استجابت مارين لوبان اليوم لدعوة القضاة الذين اعتبروا أنها متهمة". وأضاف أنها ستطعن في القرار "اعتبارا من الاثنين" وتعتبر القرار القضائي انتهاكا لمبدأ فصل السلطات.

ولوبان كانت انتخبت نائبا في البرلمان الأوروبي في 2004 ووجه إليها الاتهام "بصفتها نائبة أوروبية من 2009 إلى 2016 بشأن استخدام أموال للبرلمان الأوروبي" لصالح رئيسة مكتبها في الجبهة الوطنية كاترين غريزيه وحارسها الشخصي تييري ليجييه، بحسب مصدر قضائي.

كما وجهت الى لوبان تهمة "التواطؤ في خيانة الأمانة" بين 2014 و2016 بصفتها رئيسة للحزب اليميني المتطرف، بحسب المصدر ذاته.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 30/06/2017