النائبة العامة في فنزويلا تتهم الرئيس مادورو باستخدام "إرهاب الدولة"

صرحت النائبة العامة في فنزويلا بأن الرئيس نيكولاس مادورو يستخدم "إرهاب الدولة" من خلال قمع الحق في التظاهر وحض قوات الأمن على استخدام العنف لمواجهة المظاهرات المستمرة منذ ثلاثة أشهر. وقالت إن البلاد بأسرها أصبحت"إرهابية". وكانت الحكومة قد أعلنت أنها تعرضت لمحاولة انقلابية الثلاثاء بعد أن ألقيت قنبلتان من مروحية على مبنى المحكمة العليا في كراكاس.

اتهمت لويزا أورتيغا النائبة العامة في فنزويلا الأربعاء الرئيس نيكولاس مادورو باستخدام "إرهاب الدولة"، عبر حض قوات الأمن على استخدام العنف في مواجهة التظاهرات التي تعم البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقالت في تصريح صحافي غداة قصف مروحية للشرطة مقر المحكمة العليا "يبدو هنا وكأن البلاد بكاملها باتت إرهابية".

وكان الرئيس مادورو وصف هذا الهجوم بـ"الإرهابي".

وأضافت "أنا اعتقد بـأن ما نواجهه اليوم هو إرهاب دولة، حيث فقدنا الحق بالتظاهر ويتم قمع المتظاهرين بقسوة، وحيث يساق المدنيون أمام المحاكم العسكرية".

وكثفت النائبة العامة أورتيغا خلال الأسابيع القليلة الماضية انتقاداتها لحكومة مادورو، واتهمتها بالسعي لمصادرة السلطة وقمع التظاهرات المناهضة لها ما أدى إلى مقتل 76 شخصا منذ مطلع نيسان/أبريل.

وأضافت أورتيغا "نحن أمام أعمال وحشية، حيث يتم تشجيع العنف والكراهية والحض على التمرد المسلح".

وأعلنت حكومة الرئيس مادورو الأربعاء أنها تعرضت الثلاثاء لمحاولة انقلابية عندما قامت مروحية يقودها شرطي بإلقاء أربع قنابل، حسب قولها، على مبنى المحكمة العليا في كراكاس.

وختمت أورتيغا كلامها بدعوة الفنزويليين إلى "البقاء أوفياء للدستور والقانون".

فرانس24/أ ف ب



نشرت في : 01/07/2017