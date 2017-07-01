الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

مراقبون - خط مفتوح

جزر فيجي: التغير المناخي بدأ يخلق نوعا جديدا من المهاجرين

للمزيد

أسبوع في العالم

أزمة دول الخليج : الدوحة بين المطالب والتفاوض؟

للمزيد

حدث اليوم

لبنان: ماذا حصل في عرسال؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

مشروع إصلاح قانون العمل في فرنسا.. هل سيولّي عهد الـ 35 ساعة؟

للمزيد

ريبورتاج

الفساد بموريتانيا.. عنوان الصراع بين مجلس الشيوخ والحكومة!

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

مشروع إصلاح قانون العمل في فرنسا.. أول اختبار للرئيس إيمانويل ماكرون

للمزيد

وقفة مع الحدث

قائمة الـ13 مطلباً: قطر وسيناريو ما بعد انقضاء المهلة؟

للمزيد

وجها لوجه

المغرب.. احتجاجات الحسيمة إلى أين؟

للمزيد

ضيف اليوم

تنظيم "الدولة الإسلامية".. ماذا بعد معركة الموصل؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

النائبة العامة في فنزويلا تتهم الرئيس مادورو باستخدام "إرهاب الدولة"

© أ ف ب/أرشيف | متظاهرون في العاصمة كراكاس في 21 أيار/مايو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/07/2017

صرحت النائبة العامة في فنزويلا بأن الرئيس نيكولاس مادورو يستخدم "إرهاب الدولة" من خلال قمع الحق في التظاهر وحض قوات الأمن على استخدام العنف لمواجهة المظاهرات المستمرة منذ ثلاثة أشهر. وقالت إن البلاد بأسرها أصبحت"إرهابية". وكانت الحكومة قد أعلنت أنها تعرضت لمحاولة انقلابية الثلاثاء بعد أن ألقيت قنبلتان من مروحية على مبنى المحكمة العليا في كراكاس.

اتهمت لويزا أورتيغا النائبة العامة في فنزويلا الأربعاء الرئيس نيكولاس مادورو باستخدام "إرهاب الدولة"، عبر حض قوات الأمن على استخدام العنف في مواجهة التظاهرات التي تعم البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقالت في تصريح صحافي غداة قصف مروحية للشرطة مقر المحكمة العليا "يبدو هنا وكأن البلاد بكاملها باتت إرهابية".

وكان الرئيس مادورو وصف هذا الهجوم بـ"الإرهابي".

وأضافت "أنا اعتقد بـأن ما نواجهه اليوم هو إرهاب دولة، حيث فقدنا الحق بالتظاهر ويتم قمع المتظاهرين بقسوة، وحيث يساق المدنيون أمام المحاكم العسكرية".

وكثفت النائبة العامة أورتيغا خلال الأسابيع القليلة الماضية انتقاداتها لحكومة مادورو، واتهمتها بالسعي لمصادرة السلطة وقمع التظاهرات المناهضة لها ما أدى إلى مقتل 76 شخصا منذ مطلع نيسان/أبريل.

وأضافت أورتيغا "نحن أمام أعمال وحشية، حيث يتم تشجيع العنف والكراهية والحض على التمرد المسلح".

وأعلنت حكومة الرئيس مادورو الأربعاء أنها تعرضت الثلاثاء لمحاولة انقلابية عندما قامت مروحية يقودها شرطي بإلقاء أربع قنابل، حسب قولها، على مبنى المحكمة العليا في كراكاس.

وختمت أورتيغا كلامها بدعوة الفنزويليين إلى "البقاء أوفياء للدستور والقانون".

فرانس24/أ ف ب
 

نشرت في : 01/07/2017

  • فنزويلا

    مادورو يهدد ترامب: إما وقف "جنون" المعارضة لدينا أو تدفق مهاجرينا إلى بلدكم

    للمزيد

  • فنزويلا

    فنزويلا: مروحية تابعة للشرطة تلقي قنبلتين على مقر المحكمة العليا

    للمزيد

  • فنزويلا

    فنزويلا: 75 قتيلا حصيلة ثلاثة أشهر من احتجاجات تقودها المعارضة

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي