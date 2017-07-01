قوات سوريا الديمقراطية تشن هجوما مضادا لاستعادة حي استراتيجي خسرته في الرقة

شنت قوات سوريا الديمقراطية ليل الجمعة إلى السبت هجوما مضادا على تنظيم "الدولة الإسلامية"، في محاولة لاستعادة حي الصناعة بالرقة. وكان التنظيم المتشدد قد تمكن من السيطرة على حي الصناعة الاستراتيجي الجمعة بعد هجوم وصفته "قوات النخبة" أنه الأعنف للتنظيم حيث استخدم خلاله السيارات المفخخة والانتحاريين والطائرات المسيرة.

قامت قوات سوريا الديموقراطية ليل الجمعة إلى السبت بشن هجوم مضاد ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" لاستعادة حي مهم خسرته في شرق مدينة الرقة أمام الجهاديين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "استعادت قوات سوريا الديموقراطية نحو 30 بالمئة من حي الصناعة بعدما شنت مساء الجمعة هجوما مضادا لاستعادته".

وأضاف "لا تزال الاشتباكات وغارات التحالف الدولي بقيادة واشنطن مستمرة في الصناعة وجبهات أخرى في المدينة".

وكان التنظيم المتطرف قد خسر حي الصناعة في 12 حزيران/يونيو أي بعد ستة أيام على دخول قوات سوريا الديموقراطية مدينة الرقة بدعم من التحالف الدولي. إلا أن الجهاديين استعادوا السيطرة عليه الجمعة غداة شنهم هجوماً معاكساً على مواقع "قوات النخبة السورية" وهم مقاتلون عرب تدعمهم واشنطن يقاتلون بالتنسيق مع قوات سوريا الديموقراطية.

ويحظى الحي بأهمية استراتيجية لكونه على تماس مع المدينة القديمة التي يتحصن فيها الجهاديون.

الهجوم الأعنف لتنظيم "الدولة الإسلامية"

وقال مصدر في "قوات النخبة" إن "الهجوم كان الأعنف لداعش" الذي استخدم السيارت المفخخة والانتحاريين والطائرات المسيرة لإلقاء القنابل.

وحاصر الجهاديون خلال الهجوم، وفق المصدر "50 عنصرا من قوات النخبة قبلأان ينجح القصف الجوي المكثف لطائرات التحالف بفك الحصار عنهم".

واتت سيطرة التنظيم المتطرف على حي الصناعة غداة قطع قوات سوريا الديموقراطية آخر منفذ له من الرقة بعد سيطرتها على كافة القرى الواقعة جنوب نهر الفرات.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 01/07/2017