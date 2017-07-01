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أمريكا

إطلاق نار في أكبر مستشفيات نيويورك ومقتل طبيية وإصابة ستة أشخاص

© أ ف ب | الشرطة طوقت مبنى المستشفى اثر اطلاق نار في الثلاثين من حزيران/يونيو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/07/2017

قتلت طبيبة وجرح ستة أشخاص بعد أن فتح طبيب سابق النار في مستشفى بحي برونكس في نيويورك يعد من أكبر مستشفيات المدينة. ودخل الطبيب السابق المستشفى الذي عمل فيه عدةأشهر وكان يخفي سلاحا آليا تحت معطفه. واستبعدت الشرطة أن يكون دافع المهاجم إرهابيا، في حين ذكرت ماصدر صحفية أن مطلق النار الذي انتحر استقال من المشفى بعد أن كانت الإدارة تعتزم التخلي عن خدماته لاتهامه بتحرش جنسي.

فتح طبيب سابق في مستشفى بحي برونكس النار بعد ظهر الجمعة على زملائه السابقين، ما أسفر عن مقتل طبيبة وإصابة ستة أشخاص آخرين قبل أن يقتل نفسه، وفق ما أعلنت سلطات نيويورك.

وكان مطلق النار نفسه طبيبا وموظفا سابقا في "ليبانون هوسبيتال" أحد أكبر المستشفيات في برونكس، بحسب ما أوضح رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو ورئيس الشرطة جيمس اونيل اللذان استبعدا أن يكون الهجوم مرتبطا بجهاديين.

ولم يؤكد المسؤولان معلومات أوردتها العديد من وسائل الإعلام التي حددت المهاجم على أنه هنري بيلو الطبيب البالغ من العمر 45 عاما.

وقد يكون المهاجم عمل بضعة أشهر في هذا المستشفى الكبير في برونكس الذي يتسع لنحو ألف سرير.

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مطلق النار تقدم باستقالته بعد أن كانت ادارة المستشفى تعتزم التخلي عن خدماته بتهمة التحرش الجنسي

ودخل المهاجم المبنى مرتديا معطفا أبيض، ومزودا بسلاح آلي كان يخبئه على ما يبدو تحت المعطف، بحسب الشرطة.

ووقع إطلاق النار في الطابقين 16 و17 من المستشفى، قبيل الساعة 15,00 التي تعتبر وقت الذروة للاستشارات والزيارات.

وسارعت الشرطة إلى محاصرة المستشفى الواقع في أحد الشوارع الرئيسية في حي برونكس، ونشرت رجالا مسلحين على أسطح المنازل المجاورة.

وعُثر في نهاية المطاف على جثة مطلق النار في بركة من الدماء في الطابق 17 من المبنى. وقال اونيل "يبدو أنه أطلق النار على نفسه".

اما الطبيبة التي قُتلت ولم تُحدد هويتها، فعُثر عليها ممددة في مكان قريب منه.

وأشار رئيس البلدية الى ان هناك العديد من الاطباء "بين الحياة والموت"، من دون أن يحدد عددهم.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي من أمام المستشفى "الحمد لله، ـنه ليس عملا إرهابيا، إنه حادث منعزل، قضية تتعلق بالعمل".

ووصف العديد من شهود العيان الذعر الذي تسبّب به إطلاق النار، رغم أن الحصيلة بدا أنها محدودة نظرا إلى الرعاية التي وفرها موظفو المستشفى بشكل فوري للمصابين.

وروى غاري تريمبي أنه تلقى مكالمة من صديقته الموظفة في المستشفى حوالى الساعة 15،15.

وقال "كانت تبكي، قالت ان احدهم بدأ بإطلاق النار، وان الموظفين ركضوا وتحصنوا داخل الغرفة التي كانت تتحدث منها".

فرانس24/أ ف ب
 

نشرت في : 01/07/2017

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