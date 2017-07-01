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أوروبا

الإثيوبي تيدروس أول أفريقي يتولى إدارة منظمة الصحة العالمية

© أ ف ب | تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام الجديد لمنظمة الصحة العالمية في 1 تموز/يوليو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/07/2017

تولى الإثيوبي تيدروس أدناهوم غيبريسوس السبت رسميا مهامه مديرا عاما لمنظمة الصحة العالمية، خلفا للصينية مارغريت تشان التي أدارت المنظمة لأكثر من عشر سنوات. وبذلك يكون غيبريسوس البالغ من العمر 52 عاما أول أفريقي ينتخب لهذا المنصب. وكان غيبريسوس قد شغل من قبل منصب وزير الخارجية الإثيوبي ومنصب وزير الصحة بين عامي 2005 و2016.

بدأ الإثيوبي تيدروس أدناهوم غيبريسوس تولي مهامه السبت على رأس منظمة الصحة العالمية إحدى أبرز وكالات الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت المنظمة في بيان.

وبذلك يكون تيدروس الذي انتخبته الجمعية العالمية للصحة التي تضم الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في 23 أيار/مايو 2017 أول أفريقي يتولى هذا المنصب.

ويخلف غيبريسوس البالغ من العمر 52 عاما والمتخصص في الملاريا، الصينية مارغريت تشان التي تولت منصب المديرة العامة للمنظمة لأكثر من عشر سنوات، منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2007.

وقبل تعيينه على رأس المنظمة ومقرها جنيف، شغل غيبريسوس منصب وزير للخارجية في إثيوبيا بين 2012 و2016. وكان قبلها وزيرا للصحة بين 2005 و2012.

وتتولى منظمة الصحة العالمية التي توظف 8 آلاف شخص في مختلف أنحاء العالم، تنسيق التحرك في مواجهة الأوبئة مثل إيبولا وتحديد المعايير للأنظمة الصحية في كل الدول.
 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 01/07/2017

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