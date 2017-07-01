ليونيل ميسي يعقد قرانه على صديقته أنطونيلا روكوتزو في حفل ضخم حضره مشاهير

عقد النجم الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني زواجه على صديقة طفولته وأم طفليه أنطونيلا روكوتزو في حفل زفاف في مسقط رأسه روزاريو في الأرجنتين حضره عدد من المشاهير من بينهم نجوم في كرة القدم جيرار بيكيه والأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار وصامويل إيتو وكذلك المغنية العالمية شاكيرا. لكن غاب عن الحفل مسؤولون في نادي برشلونة وكذلك أسطورة كرة القدم مارادونا.

قال نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي "نعم" وعقد قرانه بصديقة الطفولة وأم طفليه أنطونيلا روكوتزو الجمعة في حفل زفاف أقيم في مسقط رأسه روزاريو بحضور نجوم كرويين ومشاهير على رأسهم المغنية العالمية شاكيرا.

وبعد المراسم المدنية الخاصة، بدا الزوجان سعيدين ومسترخيين لحظة مرورهما على السجادة حمراء أمام الصحافيين في مجمع فندق وكازينو "سيتي سنتر"، حيث ارتدت روكوتزو ثوبا ضيقا، على غرار حورية البحر من تصميم المصممة الإسبانية الشهيرة روزا كلارا.

وجلس طفلا العروسين تياغو، أربعة أعوام، وماتيو، عام واحد، في الصفوف الأمامية في الحفل الذي حضره نحو 260 ضيفا، بينهم شاكيرا وزوجها، زميل ميسي في برشلونة جيرار بيكيه، والعديد من لاعبي كرة القدم مثل زملاء النجم الأرجنتيني في النادي الكاتالوني الاوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار الذي حط في روزاريو مع مواطنه وزميله السابق داني الفيش قبل ساعتين فقط على انطلاق الحفل.

وفرضت سلطات المدينة إجراءات أمنية إضافية بسبب حفل الزفاف، وتم نشر 300 شرطي على الطريق الممتد بين المطار حتى "سيتي سنتر" والبالغ طوله نحو 21 كلم. وقامت البلدية بتنظيف المساحات الخضراء وتأهيلها، وإبعاد الباعة المتجولين من الشوارع.

أما الأمن الخاص بميسي، فيتولاه فريق من المتخصصين الاسرائيليين الذين يرافقونه في كل تحركاته حول العالم.

ووصفت وسائل الاعلام الأرجنتينية الحفل بـ"زفاف القرن" بالنسبة لروزاريو، المدينة الساحلية الشمالية حيث التقى ميسي (30 عاما) وعروسه (29 عاما) عندما كان اللاعب في التاسعة من عمره.

وكان لاعب وسط برشلونة السابق وتشلسي الإنكليزي الحالي الإسباني سيسك فابريغاس من بين الحاضرين، إلى جانب زميل ميسي في المنتخب ومهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي سيرخيو أغويرو.

ومن المدعوين أيضا عدد كبير من العاملين في برشلونة حتى المدلكين ايضا، اضافة الى عدد من لاعبيه السابقين كالكاميروني صامويل إيتو، وآخرين من أمثال الارجنتينيين انخل دي ماريا وايزيكييل لافيتزي، الا ان ميسي امتنع عن دعوة مسؤولين كبار في النادي الكاتالوني، او حتى مدربيه السابقين الاسبانيين جوسيب غوارديولا ولويس انريكي. كما غاب أيضا أسطورة كرة القدم الارجنتينية دييغو مارادونا.

ومن المؤكد أن هذه المناسبة الهامة جدا في حياة ميسي جعلته ينسى لبعض الوقت همومه القضائية ومشاكله مع السلطات المالية الإسبانية التي تتهمه بالتهرب من الضرائب.

وارتدت السمراء روكوتزو فستانا أبيض على مقاس الجسد، مفتوحا على مستوى الصدر مع أشرطة مطرزة من تصميم روزا كلارا - المصممة التي ارتدت ازياءها نجمات عالميات مثل الممثلة ايفا لونغوريا وملكة إسبانيا ليتيسيا.

اقيم حفل الزفاف في الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش في مجمع "سيتي سنتر كازينو" الذي يضم فندقا فخما وكازينو، ويقع على مقربة من الأحياء الفقيرة في المدينة.

واختار العروسان خمسة شهود للزواج المدني من الأشقاء والشقيقات، ثلاثة من جانب ميسي واثنان من جانب انطو نيلا.

وقام بتغطية الحفل 157 صحافيا نالوا موافقة مسبقة للتواجد في المجمع الذي تحلق حوله السكان الفضوليون على أمل التقاط صور للمشاهير وعلى رأسهم شاكيرا.

أما من الناحية الموسيقية، فميسي وانطونيلا اختارا أن تكون موسيقى الكومبيا الأرجنتينية النكهة الأساسية ووقع الخيار على فريقي البوب الأوروغويانيين "رومباي" و"ماراما" الذي ساهم لويس سواريز في اطلاقه، بالإضافة إلى المغنية كارينا، زوجة سيرخيو أغويرو.

وأكد صديق الطفولة فرانكو لنتيني أنه "إذا كان هناك أي شيء يعشقه، فهي موسيقى الكومبيا"، كاشفا بأنه يعرف النجم الأرجنتيني "قبل أن يصبح ميسي" أي قبل أن يصبح لاعبا مشهورا.

ومنذ الأربعاء، حطت أكثر من عشر طائرات خاصة في مطار روزاريو ناقلة المدعوين لاسيما من برشلونة، علما ان الرحلة بين المدينتين تستغرق نحو 14 ساعة.

واحيط الحفل بغطاء من السرية، مع الحرص على عدم تسريب أي من تفاصيله. ولم تتسرب سوى صورة واحدة لميسي قبيل الزفاف، عندما نشر الحارس السابق لبرشلونة خوسيه بينتو لقطة للنجم يتناول لحما مشويا تقليديا أرجنتينيا برفقة غابريال ميليتو وأحد مسؤولي برشلونة.

ويتواجد ميسي وروكوتزو في الأرجنتين منذ 19 حزيران/يونيو، ويقيمان في مقرهما الخاص في منطقة أرويو سيكو قرب روزاريو.

والأجواء الاحتفالية هيمنت على حي لاس هيراس حيث نشأ ميسي، على رغم ان سكانه لن يتمكنوا من استراق النظر الى الزفاف.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 01/07/2017