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الشرق الأوسط

تركيا: مقتل مسؤولين اثنين في الحزب الحاكم على يد مسلحين شرقي البلاد

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 02/07/2017

أعلنت وكالة أنباء الأناضول التركية الأحد مقتل مسؤولين اثنين من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. وأضافت الوكالة أن المسؤول الأول هو نائب رئيس الحزب الحاكم بمنطقة أوزالب شرق البلاد، حيث قتل على بعد أمتار من منزله على يد مسلحين. بينما قتل نائب رئيس الحزب بمنطقة ليجة جنوب شرق تركيا أمام منزله أيضا. واتهم مسؤولون محليون حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء العمليتين.

قتل مسؤولان من حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في تركيا في حادثين منفصلين الأحد، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي التركي الذي اتهم متمردي حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء العمليتين.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن إيدين أهي نائب رئيس الحزب الحاكم بمنطقة أوزالب في ولاية وان شرق تركيا قتل ليلا على بعد أمتار من منزله بعد ما تمت محاصرته من مسلحين.

واتهم رئيس حزب العدالة والتنمية بالمنطقة ذاتها زاهير سوغاندا حزب العمال  الكردستاني بارتكاب الجريمة.

وقالت الأناضول إنه تم احتجاز 16 مشتبها به.

وتابعت الوكالة التركية الحكومية أن سلف آهي كان أيضا قد أغتيل في ظروف مشابهة العام الماضي.

وقتل أيضا أورهان ميركان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية السبت بمنطقة ليجة بولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد أمام منزله ويشتبه مسؤولون محليون بضلوع حزب العمال الكردستاني في العملية، بحسب ما أفادت الأناضول.

ويشهد جنوب شرق تركيا مواجهات شبه يومية بين قوات الامن التركية وعناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تنظيما "إرهابيا" وذلك منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين صيف 2015 والذي استمر قرابة العامين.

ومنذ أكثر من ثلاثة عقود تواجه أنقرة تمرد حزب العمال الكردستاني الذي يسعى للحصول على الحكم الذاتي للأكراد في جنوب شرق تركيا. وأسفر التمرد عن مقتل عشرات الآلاف.

فرانس 24 / أ ف ب
 

نشرت في : 02/07/2017

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