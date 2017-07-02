قوات سوريا الديمقراطية تدخل الرقة من الجهة الجنوبية وتخوض معارك عنيفة مع "الجهاديين"

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية الأحد من دخول مدينة الرقة من الجهة الجنوبية للمرة الأولى منذ بدء المعارك لاستعادة المدينة من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية". من جهة أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة استعادت نحو 70 بالمئة من حي الصناعة الاستراتيجي بعد معارك عنيفة مع مقاتلي التنظيم.

دخل مقاتلو قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من الولايات المتحدة للمرة الأولى الأحد مدينة الرقة من جهة الجنوب بعد أن عبروا نهر الفرات، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن الأحد "اليوم، دخلت قوات سوريا الديمقراطية جنوب مدينة الرقة لأول مرة وسيطرت على سوق الهال".

وأوضح عبد الرحمن أن "السوق تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية بشكل كامل فيما يشن تنظيم الدولة الإسلامية هجمات مضادة" لاستعادة السيطرة على السوق.

معارك عنيفة بحي الصناعة الاستراتيجي

والأحد، اندلعت معارك بين قوات سوريا الديموقراطية والجهاديين في حي الصناعة في شرق الرقة.وذكر المرصد السوري أن قوات سوريا الديموقراطية استعادت نحو سبعين في المئة من الحي.

من جهته، قال محمد خالد شاكر المتحدث بإسم قوات النخبة السورية إن "قواتنا تبعد حاليا مئة متر عن باب بغداد في المدينة القديمة وتقوم بتمشيط المنطقة لردم الأنفاق ومنع أي تسلل جديد لمسلحي التنظيم المتطرف باتجاه مواقعنا".

وتمكن مقاتلو القوات المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" من دخول مدينة الرقة للمرة الأولى في 6 حزيران/يونيو الفائت.

ومنذ ذلك الوقت، نجحوا في طرد التنظيم من مناطق في شرق وغرب المدينة، لكنهم يواجهون مقاومة عنيفة من مقاتلي التنظيم الجهادي أثناء توغلهم إلى وسط المدينة

وضيقت قوات سوريا الديموقراطية الخناق خلال الأشهر الأخيرة على معقل الجهاديين في شمال سوريا ودخلت شرق وغرب المدينة للمرة الأولى الشهر الفائت.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 02/07/2017