مصرع شخص في حريق أتى على مخيم للاجئين السوريين بالكامل شرق لبنان

اندلع حريق ضخم الأحد في مخيم للاجئين السوريين في منطقة قب إلياس شرق لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل. وحالت قوة النيران وسرعة الهواء دون سرعة إخماد الحريق، وأتت النيران على 90 خيمة من أصل 93 في المخيم.

لقي شخص على الأقل حتفه في حريق ضخم الأحد في مخيم للاجئين السوريين في شرق لبنان ما أرغم مئات آخرين على الفرار، وفق ما أكد الصليب الأحمر اللبناني.

وقال الأمين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة إن الحريق في مخيم في منطقة قب إلياس أدى إلى "قتيل وإصابة ستة آخرين بجروح". وأفاد سكان في المنطقة أن القتيل هو طفل.

قوة النيران وسرعة الهواء حالت دون سرعة إخماد الحريق

ويعمل متطوعو الدفاع المدني وسكان المنطقة على إخماد الحريق الذي لم تتبين أسبابه. وحالت قوة النيران وسرعة الهواء دون السيطرة سريعا على الحريق الذي امتد إلى حقل قمح مجاور. واستخدم سكان المنطقة صهاريج مياه للمساعدة على إخماد الحريق.

وقال ظافر النخلاوي، ناشط وأحد سكان قب إلياس، "لم يبق سوى ثلاث خيم من أصل 93 في المخيم كما احترق 50 دونما من حقل قمح مجاور"، مرجحا أن يكون السبب هو الارتفاع في درجة الحرارة.

وفي قب إلياس، تعج عشرات المخيمات العشوائية باللاجئين السوريين. ومنذ اندلاع النزاع في سوريا منتصف آذار/مارس 2011، لجأ أكثر من مليون سوري إلى لبنان.

ويعيش معظمهم في ظروف بائسة للغاية في بلد يعاني أصلا من وضع اقتصادي صعب وبنية تحتية مترهلة. وتقيم غالبيتهم في مراكز مؤقتة في أراض زراعية خصوصا في منطقة البقاع، ويتلقى أصحاب هذه العقارات مبالغ مالية مقابل السماح بوضع الخيم في ممتلكاتهم.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 02/07/2017