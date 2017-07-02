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الشرق الأوسط

مصر: الحكم بالإعدام على 20 متهما في قضية "أحداث كرداسة"

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 02/07/2017

قضت محكمة جنايات القاهرة الأحد بإعدام 20 متهما بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف في كرداسة بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة عام 2013. وحكمت المحكمة كذلك بالسجن لفترات تتراوح بين 25 عاما و15 عاما على 114 آخرين. وكانت أحداث العنف فيما يعرف "بأحداث كرداسة" قد أدت إلى مقتل 11 من رجال الشرطة إثر مهاجمة قسم شرطة مدينة كرداسة.

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة قضت الأحد بإعدام 20 متهما لإدانتهم بارتكاب أعمال عنف في كرداسة بمحافظة الجيزة أسفرت عن مقتل 11 من رجال الشرطة يوم فض اعتصامين لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013.

ويأتي النطق بالحكم اليوم بعد أن أحالت المحكمة أوراق المتهمين إلى المفتي في أبريل/ نيسان لإيراد الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم.

وقضت المحكمة كذلك بالمؤبد 25 عاما لـ 80 متهما والسجن 15 عاما لـ 34 متهما بينما برأت 21 متهما، كما حكم على قاصر بالسجن 10 سنوات.

وتتعلق القضية بهجوم على قسم الشرطة بمدينة كرداسة إحدى مدن محافظة الجيزة الواقعة جنوبي القاهرة يوم 14 أغسطس/ آب 2013 قتل فيه مأمور القسم ونحو عشرة آخرين من الضباط والأفراد. وتقول الحكومة إن أعضاء في جماعة الإخوان ومؤيدين لها شنوا الهجوم الذي تخلله تمثيل بعدد من الجثث.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في فبراير/ شباط 2015 بإعدام 183 متهما في القضية وعاقبت متهما حدثا واحدا بالسجن عشر سنوات لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.
ويحق لمن حكم عليهم اليوم الطعن على الحكم مرة أخيرة أمام محكمة النقض فإن قبلت الطعن تنظر القضية بنفسها.
وينتظر نحو 20 مصريا تنفيذ أحكام بالإعدام فيهم صارت نهائية وصدرت في قضايا عنف تتصل بشكل أو بآخر بالسياسة.

فرانس 24/ رويترز/ أ ف ب
 

نشرت في : 02/07/2017

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