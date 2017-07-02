ولاية نيفادا تشرع القنب الهندي ولاس فيغاس تتوقع ارتفاع عائداتها

انضمت ولاية نيفادا الأمريكية الواقعة في غرب البلاد إلى ولايات أمريكية أخرى تشرع القنب الهندي لأغراض ترفيهية. ويتوقع أن يشكل هذا التشريع الجديد لبيع الماريخوانا في نيفادا مصدرا كبيرا للعائدات في لاس فيغاس كبرى مدن الولاية، والتي تشكل وجهة سياحية هامة بسبب كازينوهاتها الشهيرة. ويسمح بداية من السبت بيع الماريخوانا لمن هم فوق الحادية والعشرين.

تشكلت طوابير انتظار طويلة السبت أمام مستوصفات القنب الهندي في نيفادا في غرب الولايات المتحدة بعدما أصبحت الولاية الأخيرة في البلاد التي تشرع استخدام الماريخوانا لأغراض ترفيهية.

وانضمت نيفادا تاليا إلى أربع ولايات أخرى هي كولورادو وأوريغن وواشنطن وآلاسكا تسمح ببيع الماريخوانا لأغراض ترفيهية. وتدخين الماريخوانا مشروع أيضا في ولايات أخرى لكنه يخضع لقوانين محلية معقدة فيما يبقى محظورا على المستوى الفدرالي.

ويتوقع أن يشكل بيع الماريخوانا مصدرا كبيرا للعائدات في لاس فيغاس كبرى مدن ولاية نيفادا ما سيعزز صورتها كوجهة أساسية مع مجيء ملايين الزوار إليها من العالم بأسره بسبب الكازينوهات فيها. وغرد السيناتور الديمقراطي تيم سيغيربلوم المدافع الكبير عن تشريع الماريخوانا "انا أراهن أن الولاية ستحقق مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الراهنة". وأضاف في تصريح لصحيفة "لاس فيغاس صن"، "هذا تغير كبير للاس فيغاس والسياحة هنا".

وقد انتظرت ديستيني دياز ثلاث ساعات تقريبا أمام مستوصف للقنب الهندي وقالت للصحيفة نفسها "إنه يوم عظيم وأمر ينتظره الناس منذ فترة طويلة. ما كنت لأفوت ذلك".

وبموجب التشريع الجديد يمكن لمن هم فوق سن الحادية والعشرين شراء كمية من الماريخوانا تصل إلى 28 غراما في اليوم أو 3,5 غرامات من مركز القنب.

ووضعت شرطة لاس فيغاس قائمة بما هو ممنوع، أي بيع هذه المخدرات إلى من هم دون الحادية والعشرين وتدخين القنب في الشارع والقيادة بعد التدخين.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 02/07/2017