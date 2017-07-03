الرياض ستدرس بدقة الرد القطري على مطالبها وتأمل أن يكون "إيجابيا"

أعرب عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، عن أمله بأن يكون رد قطر "إيجابيا" على المطالب التي قدمتها الدول الأربعة المقاطعة لها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني. وكان الوزير الألماني قد بدأ جولة تشمل السعودية والإمارات وقطر في إطار مساعي لحل الأزمة التي يشهدها الخليج.

أعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مساء الاثنين عن الأمل في أن يكون رد قطر "إيجابيا" حيال مطالب جيرانها الذين يتهمونها بدعم "الإرهاب" والتقرب من إيران. واضاف في مؤتمر صحفي مشترك في جدة مع نظيره الألماني سيغمار غابريال "نأمل في رد إيجابي لحل الأزمة".

وأكد إن الرد القطري الذي سلم الاثنين إلى الوسيط الكويتي "سيخضع لدراسة دقيقة". وبرر قطع العلاقات مع قطر والعقوبات الإقتصادية التي فرضتها في الخامس من حزيران/يونيو بلاده والبحرين والإمارات ومصر بضرورة "دفع قطر إلى تغيير سياسة تلحق ضررا بها وببلدان المنطقة".

وقال الجبير إنه ناقش مع نظيره الألماني "ضرورة إنهاء دعم الإرهاب والتطرف والدعوة إلى الكراهية والتدخل في شؤون الآخرين".من جهته، قال غابريال إن المانيا تدعم جهود الوساطة الكويتية ووزارة الخارجية الأمريكية في أزمة الخليج.

وبدأ الوزير الألماني الاثنين من السعودية جولة ستقوده إلى الإمارات وقطر. وتشمل مطالب الدول الأربع التي قُدّمت رسمياً إلى الدوحة في 22 حزيران/يونيو، إغلاق قناة "الجزيرة" وخفض العلاقات مع طهران، الخصم اللدود للرياض في الشرق الأوسط، وإغلاق قاعدة تركية في الإمارة.

والأربعاء، سيجتمع وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر في القاهرة لإجراء تقييم واتخاذ قرار بشأن مزيد من الخطوات الأحادية الجانب.





فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 03/07/2017