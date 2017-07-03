من هو السعودي الذي ظهر في أوضاع "غرامية" مع المطربة الأمريكية ريهانا؟

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الأمريكية مؤخرا صورا للمغنية الأمريكية المولودة في باربادوس بالبحر الكاريبي، ريهانا، بصحبة رجل في إحدى المنتجعات الإسبانية. وقد تبين لاحقا أن الرجل هو الملياردير السعودي الشاب حسن جميل، وبدأت مختلف وسائل الإعلام، ولا سيما تلك المختصة بالمشاهير، بتسليط الضوء على حياة الشاب ونبش تاريخ عائلته.

أشعلت الصور التي انتشرت مؤخرا للمغنية الأمريكية ريهانا ورجل الأعمال السعودي الشاب حسن جميل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وهي أول صور "غرامية" للمغنية ذات الأعوام الـ29 المولودة في باربادوس بالبحر الكاريبي منذ نهاية علاقتها القصيرة بمغني الراب دريك. وتظهر الصور ريهانا وصديقها السعودي في مسبح بمنتجع إسباني وهما في وضع عناق. فبينما سلطت بعض وسائل الإعلام الضوء على عائلة الملياردير الشاب، اعتبرت أخرى أن علاقة ريهانا به هي تخل عن نزعتها التحررية النسائية وقبول بالسياسات السعودية تجاه المرأة. فمن هو هذا الرجل الذي أشعل كل هذا الجدل؟

المغنية الأمريكية ريهانا ورجل الأعمال السعودي حسن جميل The way my baby ended ISLAMOPHOBIA . Hassan jameel is her new man!!!!!! #RihannaHasAManParty pic.twitter.com/eVjfuwjiVl — Shantanu Singhal (@legendaRIHFENTY) June 28, 2017

حسن جميل هو ابن الملياردير السعودي الشهير عبد اللطيف جميل ووريثه الأول ويبلغ من العمر 29 عاما، مثل ريهانا، وهو نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "عبد اللطيف جميل" التي تمتلك الحقوق الحصرية لتوزيع وتجارة سيارات "تويوتا" في السعودية وفي سبعة دول أخرى. وتقدر ثروة عائلته بنحو 1,5 مليار دولار، وصنفتها "فوربس" في المركز 12 بين أغنى العائلات العربية في العالم.

عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل ورجل الأعمال السعودي حسن جميل Rihanna Dates Naomi Campbell's Billionaire Ex Hassan Jameel https://t.co/CfG7OkIjzm via @worldofwonder — World of Wonder (@WorldOfWonder) June 28, 2017

وتملك شركة العائلة إلى جانب توكيل سيارات "تويوتا" حقوق الاسم في الدوري السعودي لكرة القدم الذي ترعاه، إذ صار يعرف باسم دوري "جميل". وسبق للشاب أن واعد لفترة قصيرة العام الماضي الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية الشهيرة ناعومي كامبل.

صور لريهانا وحسن جميل في منتجع إسباني Rihanna been getting international dick,, Rihanna? more like Mr. Worldwide #RihannaHasAManParty pic.twitter.com/s5g2j0uJHl — haram emissa (@zftroye) June 27, 2017

وإلى جانب النشاط التجاري فالشاب هو رئيس "مجتمع جميل" المؤسسة الخيرية والتنموية التي تملكها العائلة الثرية التي يقول موقعها الإلكتروني "نحن لا نعرّف الآخرين بمشكلاتهم ولكن نعرفهم بقدراتهم وإمكانياتهم. لذلك؛ نقوم بالاستثمار في التدريب والمساعدة على توفير فرص العمل والأعمال التي تهدف إلى مساعدة المجتمعات وتحسينها. ولذلك أيضا نقدم الدعم للفن والفنانين ونعرض أعمالهم لإلهام الآخرين وتحسين حياتهم في جميع أنحاء العالم. نحن نعي تماما أهمية تمكين الفرد وتبني المواهب وبناء مجتمع مستدام مكتف ذاتيا. من خلال مبادراتنا، نحن ملتزمون بتوفير الفرص لأفراد المجتمع ودعمهم لتحقيق أحلامهم وبناء مسيرتهم المهنية وتنميتها؛ لتحويل الآمال إلى واقع".

صور للمغنية الأمريكية ريهانا بصحبة رجل الأعمال السعودي حسن جميل New photos of Riri and her new bae Hassan Jameel, so proud baby, go for it. #rihanna pic.twitter.com/7llhmibdKC — Daniela Novais (@danielannovais) June 28, 2017

وتقول إن أحد أهم أهدافها هو تقليص الفقر، والعمل على توظيف التكنولوجيا لإيصال الماء والغذاء إلى المناطق المحرومة. ويمتلك "مجتمع جميل" أيضا شراكة مع "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" بالولايات المتحدة (الشهير بـ"إم آي تي")، وهو أحد أهم المعاهد والجامعات على مستوى العالم، ومتحف فيكتوريا وألبرت في لندن، و"مؤسسة غارمين" إحدى أهم وأكبر المؤسسات التنموية والخيرية في العالم.

فرانس24

نشرت في : 03/07/2017