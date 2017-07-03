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أمريكا

ترامب ينشر فيديو يهاجم فيه شبكة "سي إن إن" على تويتر

© أ ف ب

فيديو محمد فرحات

نص فرانس 24

آخر تحديث : 03/07/2017

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر شريط فيديو يظهر فيه وهو يطرح أرضا مصارعا محترفا تم استبدال وجهه بشعار شبكة "سي إن إن". ويعود الفيديو إلى عشر سنوات، لكن نشره بعد أسبوع من هجوم لاذع شنه على صحافيين في قناة تلفزيونية، أثار موجة من النقد اللاذع.

  مرة أخرى، يشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما ضد وسائل الإعلام عبر نشره على تويتر شريط  فيديو شديد الغرابة يظهر فيه وهو يطرح أرضا مصارعا محترفا تم استبدال وجهه بشعار شبكة "سي إن إن".

هذا الفيديو عمره عشر سنوات وتم إعداده خصيصا للترحيب بترامب في مناسبة خاصة بهواة المصارعة الحرة. ويأتي نشره بعد أسبوع من هجوم لاذع شنه على صحافيين في قناة "إم إس إن بي سي" واستدعى ردودا لأعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

مدة الفيديو 28 ثانية ويظهر عليه ترامب ببزة رسمية يطرح أرضا شخصا يرتدي بدوره بزة رسمية إلى جانب حلبة مصارعة. ثم ينهال بالضرب مرارا على رأس الرجل الذي تم تغطية وجهه بشعار "سي إن إن " .

وفي نهاية الفيديو يظهر شعار شبكة "سي إن إن" محرفا في الزاوية السفلى اليمنى كالآتي: "إف إن إن: فرود نيوز نيتوورك (الحرف أف يشير إلى كلمة فرود أي تزوير).

وتظهر نسخة طويلة من الفيديو منشورة على الإنترنت أن الرجل الذي يتعرض للضرب هو فينس مكماهون مالك ومروج "دبليو دبليو إيه" (المصارعة العالمية الترفيهية) وصديق ترامب.

ورفع ترامب مؤخرا وتيرة هجماته ضد وسائل الإعلام. إذ هاجم الصحافيين العاملين في قناة "إم.إس.إن.بي.سي" جو سكاربورو وميكا بريجنسكي التي وصفها بالغبية جدا والمجنونة وقال إنه شاهدها تنزف بعد عملية شد الوجه.

وأعرب ترامب في تغريدة عن نيته استخدام وسم "فرود نيوز سي إن إن" بدلا من "فيك نيوز سي إن إن" (فيك أي وهمية) الذي درج سابقا على استخدامه.

ووسط موجة من الانتقادات تعرض لها الرئيس جراء هجومه على بريجنسكي غرد ترامب السبت "استخدامي لوسائل التواصل الاجتماعي ليس استخداما رئاسيا - إنه استخدام رئاسي عصري. لنجعل أمريكا عظيمة مجددا". 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/07/2017

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