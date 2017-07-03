ترامب يؤكد على ضرورة "وقف تمويل الإرهاب" في ملف الأزمة الخليجية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على "ضرورة وقف تمويل الإرهاب وتقويض الإيديولوجيات المتطرفة" في اتصالات هاتفية أجراها مع قادة السعودية والإمارات وقطر. ويأتي ذلك في الوقت الذي قبلت فيه السعودية وحلفاؤها تمديد المهلة لقطر لمدة يومين إضافيين للرد على قائمة المطالب التي تقدمت بها.

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالات هاتفية مع قادة بعض الدول الخليجية، وفق ما أعلن البيت الأبيض، وشدد على "ضرورة وقف تمويل الإرهاب وتقويض الإيديولوجيات المتطرفة" .

وأعرب ترامب في اتصلات هاتفية أجراها مع كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد ابوظبي الامير محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن "قلقه حيال الأزمة بين قطر وبعض جيرانها الخليجيين والعرب".

وذكر الرئيس الأمريكي بأهمية "الوحدة" في المنطقة من أجل تحقيق أهداف قمة الرياض، ولا سيما "القضاء على الإرهاب وإرساء الاستقرار".

وقد قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الخامس من حزيران/يونيو علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات "إرهابية"، منددة بالتقارب مع ايران.

لكن الدوحة التي تستقبل أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة نفت هذه الاتهامات التي صدرت بعد نحو أسبوعين من نشر تصريحات لأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني انتقد فيها دول الخليج إلا أن الدوحة قالت إنها مغلوطة وقد جرى بثها على موقع وكالة الأنباء الرسمية بعد اختراقها.

وأعلنت السعودية وحلفاؤها من الدول المقاطعة لقطر الاثنين تمديد المهلة التي منحتها للحكومة القطرية للرد على مطالب قدمتها لها لقاء رفع العقوبات عنها، نزولا عند طلب أمير الكويت الذي يتوسط لحل هذه الأزمة.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأحد للتوصل إلى تسويات في ملف الأزمة مع قطر، قبل أن يصدر البيت الأبيض بيانه الذي يبدو فيه الرئيس الأمريكي داعما للموقف السعودي.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 03/07/2017