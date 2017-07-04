الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

قطر: عزلة مؤقتة أم عقوبة دائمة؟

للمزيد

حدث اليوم

القمة الإفريقية: استقلالية القرار في مواجهة إشكالية التمويل

للمزيد

ثقافة

مديرة مسرح "عشتار" إيمان عون: هدفنا الوصول إلى الناس في أماكن تواجدهم

للمزيد

مراسلون

المرأة السعودية في مشوارها الطويل

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

ولي العهد السعودي يشن حملة ضد المعارضة ومحمد بن نايف!!

للمزيد

محاور

ما العلاقة بين "تناحر" القوى الكبرى على المنطقة و"توظيف" الإسلام في الصراعات؟

للمزيد

ضيف ومسيرة

شيار خليل - إعلامي وناشط حقوقي سوري ج2

للمزيد

ضيف ومسيرة

شيار خليل - إعلامي وناشط حقوقي سوري

للمزيد

مراقبون - خط مفتوح

جزر فيجي: التغير المناخي بدأ يخلق نوعا جديدا من المهاجرين

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

سوريا: الجولة الخامسة من محادثات أستانة تنطلق وتبحث "مناطق خفض التصعيد"

© أ ف ب | جانب من الجولة الرابعة من محادثات أستانة حول سوريا في 4 أيار/مايو.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/07/2017

انطلقت الثلاثاء الجولة الخامسة من المحادثات حول سوريا في عاصمة كازاخستان "أستانة"، والتي ترعاها كل من روسيا وإيران وتركيا. وتبحث هذه الجولة إمكانية إقامة "مناطق خفض التصعيد" التي تم إقرارها في الجولة السابقة.

بدأت جولة خامسة من المحادثات حول سوريا الثلاثاء في أستانة تحت إشراف روسيا وإيران وتركيا لدرس إمكانية إقامة "مناطق خفض التصعيد" في هذا البلد الذي يشهد حربا دامية.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية أن اجتماعا للدول الثلاث الراعية لمحادثات أستانة يعقد حاليا في عاصمة كازاخستان لبحث إمكانية إقامة هذه المناطق الآمنة.

وأوضحت أن "سلسلة مشاورات ثنائية" ستلي هذه المحادثات الثلاثية على أن تعقد جلسة عامة في ختام الاجتماع الأربعاء.

وأكد الناطق باسم وزارة خارجية كازاخستان أنور زيناكوف لوكالة الأنباء الفرنسية عبر الهاتف أن وفدي النظام السوري والفصائل المقاتلة وصلا أيضا إلى أستانة.

وخلال جلسة المحادثات الأخيرة في أيار/مايو، اعتمدت روسيا وإيران حليفتا نظام الرئيس السوري بشار الأسد خطة تهدف إلى إقامة هذه المناطق الآمنة لإعلان هدنة دائمة في عدة مناطق.

وسجل تراجع ملحوظ في المعارك منذ ذلك الحين في هذه المناطق. لكن جولة المفاوضات الجديدة التي كانت مرتقبة أساسا في 12 و 13 حزيران/يونيو أرجئت، حيث كانت الدول الثلاث الضامنة لعملية السلام تسعى إلى تنسيق المسائل المرتبطة بإقامة هذه المناطق في سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار.

وعشية افتتاح هذه الجولة الجديدة، أعلن الجيش السوري وقف الأعمال القتالية "في المنطقة الجنوبية، درعا، القنيطرة، السويداء" التي كانت مسرح معارك عنيفة في الآونة الأخيرة، اعتبارا من 2 وحتى 6 تموز/يوليو.

ودرعا والقنيطرة بين المناطق الواردة في خطة "مناطق تخفيف التصعيد" التي سبق أن اتفقت عليها روسيا وإيران، حليفتا النظام، وتركيا داعمة المعارضة في جولة المحادثات السابقة في أستانة، إلى جانب محافظة إدلب (شمال غرب) وأجزاء من محافظة حمص في وسط البلاد ومنطقة الغوطة الخاضعة لسيطرة المعارضة قرب دمشق.

وتعقد محادثات أستانة التي تتمحور حول الأمن قبل جولة سابعة من المفاوضات السياسية مرتقبة في 10 تموز/يوليو في جنيف برعاية الأمم المتحدة. وأوقع النزاع السوري أكثر من 320 ألف قتيل خلال ست سنوات.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 04/07/2017

  • سوريا

    جولة محادثات سورية مرتقبة في أستانة وفصائل المعارضة تقاطع

    للمزيد

  • سوريا

    انطلاق الجولة الثانية من المحادثات السورية في أستانة

    للمزيد

  • سوريا

    سوريا: تأجيل الجولة الجديدة من محادثات أستانة يوما واحدا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي