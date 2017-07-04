سوريا: تعيين قاضية فرنسية على رأس فريق أممي للتحقيق في جرائم حرب

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس القاضية الفرنسية كاترين ماركي أويل على رأس فريق أممي للتحقيق في جرائم حرب محتملة في سوريا. وكانت هذه القاضية قد عملت سابقا في المحاكم الدولية الخاصة بكوسوفو وكمبوديا، وتشغل حاليا موقع وسيطة في اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي والمسؤولة عن تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"القاعدة".

أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريس عين الاثنين القاضية الفرنسية كاترين ماركي-أويل على رأس فريق دولي مهمته التحقيق في جرائم حرب محتملة في سوريا.

وقالت المنظمة الدولية إن ماركي-أويل، القاضية التي عملت سابقا في المحاكم الدولية الخاصة بكل من كوسوفو وكمبوديا ومحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة، عينها غوتيريس على رأس فريق دولي مهمته جمع الأدلة على وقوع جرائم حرب في سوريا.

وتعمل القاضية الفرنسية حاليا وسيطة في اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي والمسؤولة عن تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"القاعدة".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت في كانون الأول/ديسمبر الفائت فريق التحقيق هذا ومقره جنيف لجمع الأدلة على وقوع جرائم حرب في سوريا من أجل استخدام هذه الأدلة إذا ما أحيلت هذه الجرائم على القضاء.

وقتل في النزاع الدائر في سوريا منذ مطلع 2011 أكثر من 320 ألف شخص. وسبق للجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن خلصت إلى أن كل الأطراف المشاركة في هذا النزاع مارست التعذيب وارتكبت عمليات إعدام تعسفية وانتهاكات أخرى.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 04/07/2017