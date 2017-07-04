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أفريقيا

النيجر: متشددو "بوكو حرام" يقتلون تسعة أشخاص ويخطفون عشرات النساء

© أ ف ب / أرشيف | أحد عناصر بوكو حرام في النيجر

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/07/2017

قال مدير إذاعة محلية في بلدة جنوب النيجر إن مهاجمين يشتبه أنهم من جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، قتلوا تسعة أشخاص وخطفوا نحو أربعين آخرين. وأتى المتشددون على الجمال إلى قرية نجاليوا التي تبعد 50 كيلومترا عن نيجيريا، موطن الأساسي لجماعة "بوكو حرام".

قال مسؤول محلي وصحفي اليوم الاثنين إن متشددين يشتبه أنهم من جماعة "بوكو حرام" قتلوا تسعة أشخاص وخطفوا العشرات في هجوم مساء أمس الأحد في جنوب النيجر.

وقال مامان نور وهو مدير إذاعة محلية في بلدة كابيلاوا القريبة، إن المهاجمين وصلوا على الجمال إلى قرية نجاليوا التي تقع على بعد نحو 50 كيلومترا شمالي الحدود مع نيجيريا موطن تمرد "بوكو حرام". وأضاف نور "قتلوا تسعة وخطفوا نحو ثلاثين شخصا". وأكد أبا جاتا عيسى رئيس بلدية المنطقة مقتل التسعة وقال إنهم خطفوا نحو أربعين من النساء والأطفال.

ودأبت "بوكو حرام" على شن هجمات عبر الحدود من معاقلها في شمال شرق نيجيريا وقتلت أكثر من عشرين ألف شخص خلال تمردها المستمر منذ ثماني سنوات. والأسبوع الماضي قتل انتحاريون شخصين وأصابوا 11 في مخيم تديره الأمم المتحدة في نفس المنطقة بالنيجر. ويستضيف المخيم عشرات الآلاف من السكان الذين فروا من عنف "بوكو حرام".

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 04/07/2017

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