لاعبة تنس من لوكسمبورغ تشارك في بطولة ومبلدون بلندن وهي حامل!

في حادثة طريفة وغريبة، كشفت لاعبة التنس اللوكسمبورغية ماندي مينيلا (31 عاما)، التي تشارك في بطولة ومبلدون اللندنية لكرة المضرب، أنها حامل في شهرها الرابع. وكانت مينيلا ترتدي زيا فضفاضا لتغطية حملها خلال مباراتها الاثنين في الدور الأول أمام الإيطالية فرانشيسكا سكيافوني.

تشارك لاعبة التنس اللوكسمبورغية ماندي مينيلا (31 عاما) في بطولة ومبلدون بلندن و تجاوزت اللاعبة الشهر الرابع من حملها، كما كشف الثلاثاء عقب خسارتها في الدور الأول أمام الإيطالية فرانشيسكا سكيافوني 1-6 1-6.

وكانت مينيلا ترتدي زيا فضفاضا لتغطية حملها، وقالت إن ومبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب ستكون مشاركتها الأخيرة لهذا الموسم. ومن المتوقع أن تشارك في منافسات الزوجي بصحبة أناستازيا سيفاستوفا.

زوجه ماندي مينيلا ومدربها تيم سومر، راكع أمامها في الملعب وهو يقبل بطنها. © صفحة اللاعبة ماندي مينيلا على موقع "فيس بوك"

ونشرت اللاعبة صورة لها في صفحتها على "فيس بوك" تظهر زوجها ومدربها تيم سومر راكعا أمامها في الملعب وهو يقبل بطنها.

يذكر أن البطلة الأمريكية سيرينا وليامس (35 عاما)، صاحبة الـ23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، تغيب عن الملاعب لأنها ستضع مولودا في أيلول/سبتمبر المقبل، فيما وضعت البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا مولودها ليو وعادت إلى الملاعب منذ أسبوعين.

وغابت أزارنكا (27 عاما) عن المنافسة منذ أيار/ مايو 2016 بسبب الحمل.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 04/07/2017