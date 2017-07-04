الأردن: عمان تستضيف مهرجان الفيلم الفرنسي العربي في دورته 23

تستضيف العاصمة الأردنية عمان من الخامس من تموز/يوليو إلى غاية 12 من نفس الشهر، الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان الفيلم الفرنسي العربي بمشاركة نحو 15 فيلما. ويقام المهرجان بالتعاون بين الهيئة الملكية الأردنية للأفلام والمعهد الثقافي الفرنسي.

ينطلق مساء الأربعاء في عمان مهرجان الفيلم الفرنسي العربي، الذي ينظم بالتعاون بين الهيئة الملكية الأردنية للأفلام والمعهد الثقافي الفرنسي، في دورته الثالثة والعشرين بأعمال (أفلام روائية وكوميدية ووثائقية) تتناول معظمها واقع العالم العربي.

ويتضمن المهرجان نحو 15 فيلما تعرض في قاعة سينما الرينبو والهيئة الملكية للأفلام، في منطقة جبل عمان (وسط عمان). ويفتتح هذا الحدث الثقافي البارز بالفيلم التونسي "زيزو" للمخرج فريد بو غدير والكاتب توفيق الجبالي.

يستمر "زيزو" 90 دقيقة ويتطرق لأطوار حياة شاب يقرر مغادرة قريته للذهاب إلى تونس العاصمة، وسرعان ما يجد نفسه في قلب مغامرة تقوده نحو الثورة [التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي] عام 2011.

ويختتم المهرجان في الثاني عشر من شهر تموز/يوليو الحالي بفيلم "تيمقاد" الكوميدي للمخرج فابريس بن شاووش، ويتناول في 101 دقيقة، قصة حياة عالم آثار فرنسي شاب من أصل جزائري يصبح مدربا لفريق كرة قدم "تيمقاد"، وهي قرية صغيرة في الجزائر.

أما الفيلم الثاني "جولة في فرنسا" لمخرجه رشيد دجايداني فيتناول في 94 دقيقة جولة لمغني الراب "فارهوك" برفقة عامل بناء فرنسي على موانئ فرنسا.

فيلم "شارع بيروت" للمخرج سليم صعب، يتناول في أجواء الموسيقى والرقص تاريخ الهيب هوب في لبنان، والأسباب التي دفعت الشباب إلى إستخدامه كوسيلة تعبير من شأنها الجمع بين ناشطين من كل المذاهب.

أما فيلم "من السماء" للمخرج وسام شرف، فيتناول في 70 دقيقة، بصورة كوميدية قصة حياة عنصر سابق في إحدى ميليشيات الحرب. وبعد عشرين عاماً على وفاته، يعود ليظهر من جديد في حياة أخيه الصغير الذي يعمل حارسا شخصيا في بيروت.

ويسرد فيلم "الجنة ستنتظر" للمخرجة ماري-كاستيل منشون-سكار في 105 دقائق قصة حياة "ميلاني" الشابّة التي لا تُعاني من أية مشكلة إلى أن تلتقي بـ "أمير" عبر الإنترنت. من فرنسا إلى سوريا، يُبيّن الفيلم استراتيجيّات التجييش والطريق الصعب نحو "إلغاء الراديكاليّة".

وفي فئة أفلام الرسوم المتحركة، يتناول فيلم "آداما" لسيمون روبي، في 82 دقيقة، قصة شاب يبحث عن شقيقه الذي اختفى ويذهب خلف البحار ليقوده بحثه إلى الخطوط الأماميّة للحرب العالميّة الأولى.

فرانس 24 / ا ف ب

نشرت في : 04/07/2017