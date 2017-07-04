الخطوط الجوية التركية: توقعات برفع الحظر الأمريكي على الكمبيوتر المحمول خلال أيام

أعلنت وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية نقلا عن وزير النقل، توقعه رفع السلطات الأمريكية الحظر على إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية إلى مقصورة الركاب من مطار مطار أتاتورك في إسطنبول خلال أيام. وكانت واشنطن قد أرسلت فريقا للتأكد من معايير السلامة الدولية في المطار.

توقع وزير النقل التركي أحمد أرسلان الثلاثاء أن ترفع السلطات الأمريكية غدا الأربعاء الحظر على إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية إلى مقصورة الركاب في الرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة من مطار تركيا الرئيسي.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية عن الوزير إنه من المتوقع أن يدخل قرار رفع الحظر حيز التنفيذ بعد زيارة تفتيش قام بها فريق أمريكي للتأكد من الامتثال لمعايير السلامة الدولية في مطار أتاتورك في إسطنبول.

وقال "مع بعثة التحقق الأمريكية هذه، سيرفع الحظر بالنسبة إلى مطار أتاتورك والخطوط الجوية التركية". ومطار أتاتورك هو المطار التركي الوحيد الذي تسير منه الخطوط التركية رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتوقع المدير العام للخطوط الجوية التركية بلال أكشي مساء الاثنين، رفع الحظر الأمريكي الأربعاء.

وفي آذار/مارس أعلنت واشنطن حظرا على إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية باستثناء الهواتف المحمولة إلى مقصورة ركاب طائرات 9 خطوط جوية تقوم برحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات دولية في العالم العربي وتركيا، تحسبا لخطر حصول أي هجوم.

والدول الثماني المعنية بقرار الحظر جميعها حليفة أو شريكة للولايات المتحدة وهي تركيا والأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والمغرب. وفي أعقاب القرار الأمريكي، أعلنت المملكة المتحدة حظرا شبيها متعلقا بتركيا وخمس دول عربية هي لبنان والأردن ومصر وتونس والمملكة العربية السعودية.

وتفاعلت أنقرة بشدة مع قراري واشنطن ولندن ودعاهما الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان إلى رفع الحظر "في أسرع وقت ممكن". وسمحت الخطوط التركية بسرعة إلى المسافرين الذين لا يرغبون في وضع أجهزتهم الإلكترونية في الشحن، بإحضارها الى صالة الانتظار الداخلية لتسليمها إلى موظفي شركة الطيران قبل الصعود إلى متن الطائرة. وتوضع الأجهزة الإلكترونية في حجرة متخصصة وتسلم إلى المسافرين عند الوصول.

وفي 6 أيار/مايو، بدأت الخطوط التركية بتوزيع أجهزة "لابتوب" على المسافرين في درجة رجال الأعمال لاستخدامها خلال الرحلة الى الولايات المتحدة.

وأعلنت الإدارة الأمريكية الأحد أنها رفعت الحظر عن الأجهزة الإلكترونية للمسافرين على رحلات "طيران الاتحاد" ومقرها في أبوظبي، في أول رفع للحظر منذ إقراره





فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 04/07/2017