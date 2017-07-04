فرنسا: مفكرون وكتاب ينتقدون تغير سياسة ماكرون حيال الأسد

نشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية مقالا أصدره مثقفون وكتاب ومفكرون فرنسيون وسوريون، ينتقدون فيه تحول سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه الرئيس السوري بشار الأسد، بعد تصريحه لصحيفة "لو فيغارو" أنه "لا يرى خلفا مشروعا لبشار الأسد" الذي يعتبره عدوا للشعب السوري وليس عدوا لفرنسا، متهمين ماكرون بـ"تسخيف" الشعب السوري.

وجه ما يقارب المئة مثقف وخبير فرنسي وسوري رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منتقدين تغير موقفه المفاجئ حيال الرئيس السوري بشار الأسد، واصفين خطوته بأنها "خطأ تحليلي فادح".

وفي مقال نشر الاثنين في صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، انتقد باحثون وصحافيون وكتاب، تحليل الرئيس الفرنسي للملف السوري الذي ورد في مقابلة حديثة له مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

وقال الرئيس الفرنسي في المقابلة التي نشرت في 22 حزيران/يونيو إنه "لا يرى خلفا مشروعا لبشار الأسد" وإن هذا الأخير ليس "عدوا" لفرنسا إنما للشعب السوري، بعدما كانت باريس لفترة طويلة في مقدمة المطالبين برحيل الأسد.

وكتب الموقعون على المقال أن "خطوة ماكرون هي خطأ تحليلي فادح، لن تضعف فرنسا على الساحة الدولية فحسب إنما لن تقضي بأي شكل من الأشكال على الإرهاب".

ومن بين الموقعين الكاتبة والمفكرة السورية سمر يزبك وياسين الحاج صالح والباحثين زياد ماجد وفنسان جيسير وليلى سورا وكذلك الصحافيين إديث بوفيه وغارانس لو كازن.

وتوجهوا إلى ماكرون بالقول "باعترافكم بشرعية بشار الأسد على الرغم من جرائمه الموثقة، إنما تضعون فرنسا في موقف الدولة المتواطئة".

وأضافوا "تقولون إنكم وضعتم خطين أحمرين، السلاح الكيميائي ووصول المساعدات الإنسانية، لكن هاتين النقطتين تم تخطيهما منذ زمن ومن دون أي عقاب. أنتم تستبعدون أمورا أخرى: قصف المدنيين والتعذيب والسجن الجماعي وحصار المدن والتجنيد الإجباري، هذه التجاوزات غير مقبولة".

وانتقدوا ماكرون لتقريبه سياسة فرنسا من المواقف الأمريكية والروسية عبر إعطائه "شيكا على بياض" للنظام السوري تحت عنوان مكافحة الإرهاب، مشددين على أن الأسد بالنسبة إليهم "ليس عدوا للإرهاب إنما هو مروج له".

وأخيرا، اتهم الموقعون على الرسالة الرئيس الفرنسي بـ"تسخيف شعب بأكمله، لأنكم لا ترون أنه قادر على أن ينتخب بنفسه خلفا شرعيا للأسد".

ومنذ آذار/مارس 2011، أوقعت الحرب السورية أكثر من 320 ألف قتيل وتسببت بملايين النازحين واللاجئين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 04/07/2017