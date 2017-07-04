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الشرق الأوسط

قطر: لائحة مطالب الدول المقاطعة "غير واقعية وقمع لحرية التعبير"

© أ ف ب / أرشيف | وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن ال ثاني يصافح نظيره الالماني سيغمار غابريال في الدوحة 4 تموز/يوليو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/07/2017

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الثلاثاء إن المطالب التي قدمت من قبل الدول المقاطعة لقطر "غير واقعية" و"غير قابلة للتطبيق". وجاء هذا الكلام أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني سيغمار غابريال، الذي بدوره اعتبر أن صراع دول الخليج لا يمكن أن يحل إلا على طاولة المفاوضات.

اعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الثلاثاء أن المطالب التي تقدمت بها المملكة السعودية والدول الحليفة لها لإعادة العلاقات مع بلاده "غير واقعية"، داعيا رغم ذلك للاستمرار في التفاوض.

وجاءت تصريحات الوزير غداة تسليم الدوحة ردا رسميا، لم يكشف عن فحواه، إلى الوسيط الكويتي، حول موقف الدوحة من المطالب ال-13 وبينها دعوة الإمارة الغنية إلى خفض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة "الجزيرة".

وقال الوزير القطري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني سيغمار غابريال في الدوحة "اللائحة غير واقعية وغير قابلة للتطبيق"، مضيفا إن الشروط التي تشملها "لا تتعلق بالإرهاب بل بقمع حرية التعبير".

لكنه أكد رغم ذلك أن الدوحة "على أتم الاستعداد للانخراط في الحوار والبحث في المظالم إن وجدت"، مضيفا "لا يوجد حل لأي أزمة إلا من خلال طاولة المفاوضات". وعن رد الدوحة، قال الوزير القطري إنه جاء "في الإطار العام لمبادئ حفظ السيادة (...) وعدم التدخل في شؤون الدول وفي إطار القانون الدولي"، مشددا على أن بلاده "ملتزمة التزاما كاملا" بمكافحة الإرهاب.

وتأتي زيارة غابريال إلى الدوحة في إطار جولة إقليمية شملت السعودية ودولة الإمارات. وقبيل وصوله إلى الدوحة، أعرب الوزير الألماني في مؤتمر صحفي في أبوظبي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد عن الأمل في أن تؤدي الجهود الدبلوماسية القائمة إلى تسوية الأزمة. وأكد على "أهمية إنهاء تمويل الإرهاب ليس فقط في قطر بل في مجمل المنطقة". وقال جابرييل إن "مثل هذه الصراعات لا يمكن أن تحل إلا على طاولة المفاوضات وليس من خلال المواجهة".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 حزيران/يونيو علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات إقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات "إرهابية" واخذة عليها التقارب مع إيران. لكن الدوحة التي تضم أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الإرهاب.

وتقدمت الدول الأربع بمجموعة من المطالب لإعادة العلاقات مع قطر. وأمس الاثنين، قدمت قطر ردها الرسمي على هذه المطالب إلى الكويت التي تتوسط بين أطراف الأزمة الدبلوماسية الأكبر في الخليج. وتلتقي الدول الأربع الأربعاء في القاهرة لتقرر الخطوات اللاحقة.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 04/07/2017

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