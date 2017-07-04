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رياضة

كرة القدم: انتقال الجزائري آدم وناس من بوردو الفرنسي لنابولي الإيطالي مقابل 12 مليون يورو

© أ ف ب / أرشيف | آدم اوناس (يسار) خلال مباراة لبوردو مع لوريان في الدوري الفرنسي، في 20 أيار/مايو 2017.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/07/2017

بات انتقال اللاعب الجزائري الدولي آدم وناس (20 عاما) من بوردو الفرنسي إلى نابولي الإيطالي رسميا بعد أن اجتاز الاثنين الفحص الطبي بنجاح. وبلغت قيمة الصفقة 10 ملايين يورو، إضافة إلى مليونين آخرين كمكافآت.

انتقل اللاعب الجزائري الدولي آدم وناس (20 عاما) الاثنين من نادي بوردو الفرنسي إلى نابولي الإيطالي مقابل 10 ملايين يورو إضافة إلى مليوني يورو كمكافآت.

وانضم وناس، المولود في فرنسا والذي  قرر الدفاع عن ألوان بلده الأم بعد أن لعب مع فريق "الديوك" لما دون 20 عاما، إلى بوردو عام 2013 ليوقع عقده الاحترافي الأول في كانون الأول/ديسمبر 2015.

وبعد المستوى المتميز الذي قدمه في موسم 2015-2016 حيث سجل 5 أهداف في 23 مباراة في الدوري الفرنسي، حاول نابولي ضم وناس إلى صفوفه لكن دون التوصل إلى اتفاق. وبقي النادي الإيطالي مهتما بخدمات اللاعب الجزائري رغم تراجع مردوده الموسم الماضي حيث سجل 3 أهداف في 26 مباراة.

واستدعي وناس إلى تشكيلة المنتخب الجزائري للمرة الأولى في المباراة ضد نيجيريا (1-3) في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وسيشارك نابولي في الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أن أنهى الموسم الماضي بالدوري الإيطالي في المركز الثالث.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 04/07/2017

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