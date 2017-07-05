تطوير السلاح النووي لكوريا الشمالية يدخل مرحلة مهمة!!

في صحف اليوم: تساؤلات حول فاعلية قمة آستانة، التي تدور في العاصمة الكازاخية حول الأزمة السورية. هذه القمة التي اعتبرت بعض الصحف أنها تتقدم خطوة إلى الأمام وعشر خطوات إلى الخلف. تهتم الصحف الغربية باللقاء الأول الذي سيجمع بين الرئيسين الأمريكي والروسي، والتحديات أمام قمة العشرين التي ستنعقد في مدينة هامبورغ الألمانية يوم الجمعة المقبل.
سلسلة من المفاوضات حول سوريا بدأت يوم أمس في العاصمة الكازاخية آستانة ومن المرتقب أن تنتهي هذه المفاوضات اليوم. صحيفة لوريون لو جور اللبنانية تتساءل على الغلاف ما اهمية هذه الجولة الخامسة من المفاوضات؟ مفاوضات تبدو أنها ضعيفة النتائج، تقول الصحيفة وتعيد السبب إلى غياب جزء من المعارضة ورئيسها محمد علوش، ثم تزايد أعمال العنف مما ينذر بصعوبة تطبيق اتفاق مناطق خفض التوتر، وتضيف الصحيفة أن كل هذا يجري في وقت يوجد فيه تنظيم الدولة الإسلامية في موقف صعب إذ تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من اختراق دفاعاته في قلب مدينة الرقة.
مفاوضات آستانة تركز على رسم حدود مناطق خفض التصعيد، وسط حديث عن تباينات بين الأطراف المشاركة. نقرأ في صحيفة العرب اللندنية، هذه الصحيفة نقلت عما سمتها مصادر أن روسيا طرحت في اليوم الأول تخفيض عدد المناطق الآمنة إلى ثلاث مناطق بدل أربعة متفق عليها. لكن هذا المقترح لم يلق إجماعا من باقي الدول المشاركة. الصحيفة أشارت إلى الخلافات بين هذه الدول في المؤتمر، ومن بينها رفض الولايات المتحدة مشاركة إيران في عملية مراقبة إطلاق النار خاصة في الجهة الجنوبية المجاورة للحدود الأردنية الإسرائيلية.
في موضوع آخر أثارت كوريا الشمالية سيلا من الانتقادات مجددا من قبل جيرانها والولايات المتحدة بسبب إعلانها اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات يوم أمس. صحيفة فاينانشال تايمز تعود على التصعيد بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وتكتب أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون طالب ببذل مجهود دولي لزيادة الضغط الاقتصادي على كوريا الشمالية، مقابل ذلك قامت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بإطلاق صواريخ بالستية ردا على تجربة كوريا الشمالية. الصحيفة كتبت إن عمل كوريا الشمالية الأخير يشكل مرحلة مهمة في إطار سعيها لتطوير سلاح نووي قادر على ضرب الولايات المتحدة.
إطلاق بيونغ يونغ الأخير لصاروخ باليتسي يذكرنا أن الوقت المتبقي لإبطاء برنامج الأسلحة النووية الكورية الشمالية هو قليل جدا، تقول صحيفة ذي غادريان البريطانية، وتدعو الولايات المتحدة إلى بدء مفاوضات مع نظام كوريا الشمالية باعتبار هذه المفاوضات ستكون الطريقة الوحيدة لتقليل الأخطار المتنامية لكوريا الشمالية عوض انتظار نجاح برنامجها النووي أو إشعال حريق في شبه الجزيرة الكورية. صحيفة دايلي تلغراف تعتبر في افتتاحيتها أن إطلاق هذا الصاروخ في يوم عيد استقلال الولايات المتحدة ليس صدفة، ورأت هذه الصحيفة أن الطريق الأمثل لإيقاف كوريا الشمالية هو أن تمارس الصين ضغوطا عليها للتخلي عن برنامجها النووي.
اهتمت الصحف كذلك بأول لقاء سيجمع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية يوم الجمعة. صحيفة ذي واشنطن بوست تشير إلى الخيارات المطروحة أمام ترامب في تعامله مع بوتين، خيارات ليست كثيرة نقرأ في مقال في الصحيفة إذ يبدو الرئيس ترامب محاصرا بين رغبته في التقرب من روسيا والضغوط داخل مجلس الشيوخ لفرض عقوبات صارمة جديدة على روسيا بسبب الاشتباه بها في التدخل في الانتخابات الأمريكية. في صحيفة تشاينا دايلي نقرأ أن هذا اللقاء بين أشهر رئيسين في العالم يثير الكثير من الحيرة والأسئلة، لكن البيت الأبيض يؤكد أنه ليست هناك قائمة للمواضيع التي سيناقشها الرئيسان اللذان من الصعب التنبؤ بأعمالهما.
ماهي التحديات الموجودة أمام رؤساء الحكومات والدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين؟ في صحيفة تشاينا دايلي الصينية مقال للكاتب فريزر كامرون يرى فيه أن هذه القمة أتت في سياق عالمي يشهد الكثير من التطورات السريعة. يقول الكاتب إن مضيفة القمة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تسعى إلى ضمان استمرار الشراكة بين أعضاء المجموعة وتشجيع التبادل الحر ورفض السياسات الحمائية ودعم المؤسسات المتعددة الانتماءات ضد المعادين للعولمة. ميركل ستسعى كذلك إلى دفع الرئيس الأمريكي للموافقة على اتفاقية باريس للمناخ، مادام هذا الموضوع يقول الكاتب يعتبر أولوية بالنسبة للناخبين الألمان الذين سيتوجهون إلى مكاتب الاقتراع في شهر سبتمبر أيلول المقبل لاختيار أعضاء البرلمان.
صحيفة لاكروا الفرنسية تخصص غلافها لقضية المناخ، وتجري مقابلة في عدد اليوم مع رئيسة المؤسسة الأوروبية للمناخ لورغانس توبيان، التي ترى أن قمة العشرين ليست الملتقى الأفضل لتحقيق تقدم في قضايا المناخ. اجتماع قمة العشرين يركز عادة على القضايا الاقتصادية الكبرى، لكن ما يميز هذه القمة حسب لوغانس تيبان هو كونها الأولى التي يشارك فيها الرئيس دونالد ترامب الذي كان قد انسحب من اتفاقية باريس للمناخ خلال قمة السبعة في إيطاليا، خلال هذه القمة سترسم استراتيجية الولايات المتحدة حول المناخ وستبعث هذه الدول الكبرى إشارات حول سياساتها في مسألة المناخ.
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