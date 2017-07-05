عملية أمنية مشتركة بين بلجيكا وفرنسا: اعتقال متشددين يشتبه بارتباطهم بمجموعات جهادية

أوقفت بلجيكا أربعة أشخاص يشتبه بوجود علاقة مباشرة لهم مع أعضاء من مجموعة "راكبي الدراجات النارية الانتحاريين" البلجيكية، بعد أن عثرت على مخبأ أسلحة في بروكسل. كما تم إيقاف رجل، في شمال فرنسا خلال عملية مشتركة فرنسية بلجيكية لمكافحة الإرهاب، يشتبه بأنه على صلة بالحركة الجهادية البلجيكية.

أعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية لوكالة فرانس برس أنه تم توقيف أربعة أشخاص للاشتباه بعلاقتهم بمجموعة سائقي دراجات نارية بلجيكيين مرتبطة بحركة جهادية ليل الثلاثاء، بعد العثور على مخبأ أسلحة في بروكسل.

وقال الناطق باسم النيابة إريك فان در سيبت إن الأشخاص الأربعة "اقتيدوا للاستماع إليهم".

وأضاف أنه يشتبه "بوجود علاقة مباشرة لهم مع أعضاء من مجموعة ’راكبي الدراجات النارية الانتحاريين‘" وخصوصا مع شخصين أثار توقيفهما في نهاية 2015 بلبلة في بلجيكا وتسبب بإلغاء احتفالات رأس السنة، خشية وقوع اعتداء.

من جانب آخر، أوقف رجل (42 عاما) صباح الأربعاء في شمال فرنسا، خلال عملية مشتركة فرنسية بلجيكية لمكافحة الإرهاب للاشتباه بتحضيره لـ"عمل عنف"، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وأوضح المصدر أنه يشتبه بأن الرجل الذي أوقف في ضواحي مدينة ليل، على صلة بمجموعة من راكبي الدراجات النارية البلجيكيين المرتبطين بالأوساط الجهادية، يعرفون بـ"كاميكاز رايدرز".

وسيقرر قاضي تحقيق بلجيكي في وقت لاحق خلال النهار ما إذا كان سيبقي المشتبه بهم الأربعة الذين أوقفوا خلال سلسلة مداهمات في أندرلخت، أحد أحياء بروكسل، قيد الحجز.

وأتاحت هذه العمليات للشرطيين البلجيكيين العثور على "العديد من الأسلحة" في مرآب كما أضاف فان در سيبت. وقال مصدر مقرب من الملف إنه تم ضبط "رشاشي كلاشينكوف بين الأسلحة التي عثر عليها".

وأوضحت النيابة الفدرالية في بيان، أن هذا الملف منفصل تماما عن التحقيقات الجارية في بلجيكا حول اعتداءات باريس التي وقعت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (130 قتيلا) ودبرت من بلجيكا، وعن الهجمات التي أوقعت 32 قتيلا في مطار ومترو بروكسل في 22 آذار/مارس 2016.

وأضافت أنه لا يوجد أي رابط أيضا مع الاعتداء الذي أحبط في محطة بروكسل للقطارات في 21 حزيران/يونيو الماضي، حيث قتل رجل مشبوه أراد تنفيذ اعتداء إثر انفجار حقيبته المفخخة في الطابق السفلي للمحطة.

فرانس 24 / أ ف ب



نشرت في : 05/07/2017