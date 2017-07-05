الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

تطوير السلاح النووي لكوريا الشمالية يدخل مرحلة مهمة!!

للمزيد

النقاش

الرقة - تنظيم "الدولة الإسلامية": بداية النهاية؟

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا: ملامح السياسة الحكومية الجديدة

للمزيد

ضيف اليوم

القمة الأفريقية.. الأمن والتنمية والاستقلال المالي للاتحاد على رأس أشغال القمة

للمزيد

ضيف اليوم

فرنسا.. ماكرون يعرض التوجهات الرئيسية لسياساته أمام غرفتي البرلمان

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

حصار قطر.. "حرب فاشلة"!!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

هل هناك ضغوط أمريكية على قطر لتقدم تنازلات؟!

للمزيد

رياضة 24

انتقالات لاعبي كرة القدم.. خماسي دولي فرنسي يشعل الميركاتو الصيفي

للمزيد

رياضة 24

ألمانيا تثبت تفوقها كرويا بإحراز لقب كأس القارات.. ولو باحتياطييها!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

رياضة

نادي برشلونة يعلن تمديد عقد ميسي حتى عام 2021

© أ ف ب/أرشيف | النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/07/2017

توصل لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة إلى اتفاق لتمديد عقده حتى نهاية حزيران/يونيو 2021. وسيتم توقيع العقد الجديد في غضون الأسابيع المقبلة.

أعلن نادي برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي يقضي بتمديد عقده حتى نهاية حزيران/يونيو 2021.

وأكد النادي الكاتالوني أن "الاتفاق سينجز رسميا في الأسابيع القليلة المقبلة عندما يعود اللاعب إلى تدريبات الفريق".

وبعد عدة أشهر من المفاوضات والتكهنات بشأنها، انتهى الأمر بالنادي الكاتالوني والنجم الأرجنتيني الحائز خمس مرات على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بالتوصل إلى اتفاق حول الصفقة الجديدة، علما بأن العقد السابق ينتهي في حزيران/يونيو 2018.

وذكرت تقارير محلية أن الاتفاق الجديد سيحافظ على وضع ميسي بصفته اللاعب الأعلى راتبا، بينما تم تجديد الشرط الجزائي ليصبح 300 مليون يورو.

وأصبح ميسي (30 عاما) أفضل هداف في تاريخ العملاق الكاتالوني حيث بدأ مسيرته، بتسجيله 507 أهداف في 583 مباراة رسمية.

فرانس 24 / أ ف ب / رويترز

نشرت في : 05/07/2017

  • مشاهير

    ليونيل ميسي يعقد قرانه على صديقته أنطونيلا روكوتزو في حفل ضخم حضره مشاهير

    للمزيد

  • كرة القدم

    الدوري الإسباني: ميسي يقود برشلونة إلى فوز ثمين على غريمه ريال مدريد

    للمزيد

  • كرة

    تصفيات كأس العالم: منتخب البرازيل يحقق إنجازا تاريخيا وميسي ينقذ الأرجنتين

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي