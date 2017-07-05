نادي برشلونة يعلن تمديد عقد ميسي حتى عام 2021

توصل لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة إلى اتفاق لتمديد عقده حتى نهاية حزيران/يونيو 2021. وسيتم توقيع العقد الجديد في غضون الأسابيع المقبلة.

أعلن نادي برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي يقضي بتمديد عقده حتى نهاية حزيران/يونيو 2021.

وأكد النادي الكاتالوني أن "الاتفاق سينجز رسميا في الأسابيع القليلة المقبلة عندما يعود اللاعب إلى تدريبات الفريق".

وبعد عدة أشهر من المفاوضات والتكهنات بشأنها، انتهى الأمر بالنادي الكاتالوني والنجم الأرجنتيني الحائز خمس مرات على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بالتوصل إلى اتفاق حول الصفقة الجديدة، علما بأن العقد السابق ينتهي في حزيران/يونيو 2018.

وذكرت تقارير محلية أن الاتفاق الجديد سيحافظ على وضع ميسي بصفته اللاعب الأعلى راتبا، بينما تم تجديد الشرط الجزائي ليصبح 300 مليون يورو.

وأصبح ميسي (30 عاما) أفضل هداف في تاريخ العملاق الكاتالوني حيث بدأ مسيرته، بتسجيله 507 أهداف في 583 مباراة رسمية.

فرانس 24 / أ ف ب / رويترز

نشرت في : 05/07/2017