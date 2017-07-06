الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

قطر.. ماذا بعد اجتماع القاهرة؟

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا: وداعا سيمون

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

تطوير السلاح النووي لكوريا الشمالية يدخل مرحلة مهمة!!

للمزيد

النقاش

الرقة - تنظيم "الدولة الإسلامية": بداية النهاية؟

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا: ملامح السياسة الحكومية الجديدة

للمزيد

ضيف اليوم

القمة الأفريقية.. الأمن والتنمية والاستقلال المالي للاتحاد على رأس أشغال القمة

للمزيد

ضيف اليوم

فرنسا.. ماكرون يعرض التوجهات الرئيسية لسياساته أمام غرفتي البرلمان

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

حصار قطر.. "حرب فاشلة"!!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

هل هناك ضغوط أمريكية على قطر لتقدم تنازلات؟!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

ECONOMIE

الاتحاد الأوروبي واليابان يعلنان اتفاقا مبدئيا "لشراكة اقتصادية" لمواجهة "حمائية" ترامب

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

فيديو أنمار حجازي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/07/2017

توصل الاتحاد الأوروبي واليابان الخميس إلى اتفاق مبدئي لإقامة شراكة اقتصادية بين الجانبين، بهدف مواجهة السياسات الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أعلن الاتحاد الأوروبي واليابان الخميس عن الخطوط العريضة لاتفاق تجاري واعد يعتبر بمثابة رد على السياسة الحمائية التي يعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجاء الإعلان عن هذا الاتفاق عشية قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة هامبورغ الألمانية.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال قمة في بروكسل "لقد توصلنا اليوم إلى اتفاق مبدئي" على "اتفاق شراكة اقتصادية".

والطريق نحو معاهدة تجارية نهائية لا يزال طويلا وسيستغرق عدة أشهر بدون شك، لكن عبر التوصل إلى "اتفاق سياسي"، يكرس الأوروبيون واليابانيون توافقهم على غالبية المواضيع المهمة.

وأضاف يونكر "نوجه معا إشارة قوية إلى العالم من أجل تجارة منفتحة ومنصفة. بالنسبة إلينا ليس هناك حماية للحمائية".

من جهته أعلن رئيس الوزراء الياباني "لقد تمكنا من التعبير عن رغبة سياسية قوية لكي يرفع الاتحاد الأوروبي واليابان عاليا راية التبادل الحر".

وتستهدف رسالة الاتحاد الأوروبي واليابان بشكل خاص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تثير سياسته الحمائية قلق شركائه.

ومنذ وصوله إلى السلطة سحب ترامب بلاده من معاهدة التبادل عبر المحيط الهادىء الموقعة مع 11 دولة في منطقة آسيا-المحيط الهادىء بينها اليابان، ثالث قوة اقتصادية في العالم. وركز اليابانيون منذ ذلك الحين مفاوضاتهم مع الاتحاد الأوروبي وأعطوها الأولوية.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 06/07/2017

  • آسيا - المحيط الهادئ

    قادة "أبيك" يعدون بمكافحة "الحمائية" وإقامة منطقة تبادل حر لآسيا والمحيط الهادئ

    للمزيد

  • ألمانيا

    وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي تؤكد حاجة اقتصاد الاتحاد للمهاجرين

    للمزيد

  • اقتصاد

    "ستاندرد أند بورز" تخفض درجة الاتحاد الأوروبي على خلفية انسحاب بريطانيا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي