الولايات المتحدة: تطوير كوريا الشمالية لصواريخ يمكنها ضرب ألاسكا يثير هواجس أمنية

أثارت تجربة بيونغ يانغ الثلاثاء صاروخا باليستيا عابرا للقارات، مخاوف أمنية لدى سكان ولاية ألاسكا الأمريكية التي أصبحت في مرمى نيران كوريا الشمالية. وفي حين يؤكد البنتاغون قدرة واشنطن على اعتراض تلك الصواريخ، يخشى البعض من عدم قدرة منظومة مضادات الدفاع الأمريكية من التصدي لوابل من الصواريخ المهاجمة.

يعيش سكان ألاسكا كابوس أن يكونوا في مرمى صاروخ يطلق من كوريا الشمالية. وبعد أن بات من الممكن أن تصبح هذه الهواجس حقيقة، يتساءلون إن كان الجيش الأمريكي قادرا على التصدي لمثل هذا الهجوم.

وأفاق سكان الولاية الشمالية الغربية للولايات المتحدة الثلاثاء على نبأ تجربة كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات يتجاوز مداه 5500 كيلومتر وهذا يعني أنه يمكن أن يضرب شواطىء ألاسكا. وسقط الصاروخ خلال التجربة في بحر اليابان.

ويؤكد الجيش الأمريكي أنه واثق بأنظمته الدفاعية المتطورة وبقدرتها على التصدي لأي هجوم كوري شمالي، على الأقل في الوقت الراهن. وقال المتحدث باسم البنتاغون الكابتن في البحرية جيف ديفيس الأربعاء "إنه أمر واثقون منه"، ووصف التجربة الكورية الشمالية بأنها "تهديد ناشئ".

لكنه رأي لا يتشاطره الجميع، أمام وتيرة تطور برنامج الصواريخ الكوري الشمالي وإعلان رئيسها كيم جونغ أون عزمه على بناء صواريخ بالستية عابرة للقارات قادرة على حمل رؤوس نووية.

وفي تغريدة على تويتر، كتب السناتور عن ألاسكا دان سوليفان المؤيد لمشروع قانون طرحه مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون الشهر الماضي لتوسيع الدفاعات الصاروخية الأمريكية، "اليوم أكثر من أي وقت مضى، لا بد أن نكون مستعدين من أجل مواطني ألاسكا وسائر الوطن".

نصب مزيد من مضادات الصواريخ في كاليفورنيا

ونصب الجيش الأمريكي في الولاية التي يعيش فيها 750 ألف نسمة قسما أساسيا من منظومته الدفاعية.

ونصب نظام "غراوند بايسد ميدكورس ديفنس" الدفاعي الأرضي لاعتراض الصواريخ في الجو في قاعدة فورت غريلي

لكن في حال نجح أنصار قانون الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم لسنة 2017 في تمريره ستسمح الحكومة بنشر 28 صاروخا اعتراضيا إضافيا في فورت غريلي على بعد نحو مئة ميل خارج فيربانكس في ألاسكا، وسيتم نصب 44 صاروخا لاعتراض الصواريخ في قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا بنهاية 2017.

مخاوف من عدم قدرة النظام الدفاعي على التصدي لوابل من الصواريخ المهاجمة

أجرى الجيش في أيار/مايو تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ اعتراضي من قاعدة كاليفورنيا في إطار سيناريو التصدي لصاروخ عابر للقارات في أثناء تحليقه.

ولكن نظام اعتراض الصواريخ في الجو سجل نتائج متباينة في التجارب السابقة إذ فشل في التصدي لأهداف تتحرك بسرعة أبطأ.

كما يخشى أنه لن يكون بوسعه التصدي لوابل من الصواريخ المهاجمة.

ولذلك يقول جول ويت، المؤسس المشارك لبرنامج 38-نورث في معهد الولايات المتحدة وكوريا في جامعة جونز هوبكنز، إنه لا يثق تماما بالقدرات الأمريكية لاعتراض الصواريخ.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 06/07/2017