واشنطن تخشى من تصاعد الأزمة الخليجية وتقول إنها تواجه طريقا مسدودة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت الخميس إن واشنطن تشعر بقلق متزايد من أن الأزمة الخليجية الحالية بين قطر وعدة دول عربية تواجه طريقا مسدودة. وأضافت المتحدثة أن الولايات المتحدة تعتقد أن الخلاف قد يستمر لشهور بل إنه قد يتصاعد.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد من أن الخلاف بين قطر ودول عربية أخرى يواجه طريقا مسدودة وقد يستمر لفترة طويلة أو يتصاعد.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت في إفادة صحفية "ما زلنا نشعر بقلق بالغ تجاه الوضع القائم بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي". وأضافت "أصبحنا قلقين أكثر من أن الخلاف بات في طريق مسدودة في هذه المرحلة. نعتقد أنه قد يستمر لأسابيع .. وقد يستمر لشهور. بل إنه قد يتصاعد".

وكان وزراء خارجية الدول العربية الأربعة التي تقاطع الدوحة قد اجتمعت الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة بعد انتهاء المهلة التي منحتها لقطر للرد على مطالبها، وأعلنت في ختام الاجتماع عن الأسف للرد السلبي من دولة قطر، بما يعكس عدم استيعاب خطورة الموقف". وذلك غداة إعلان السعودية أن الدول الأربع تسلمت الرد القطري الرسمي على شروطها لإعادة العلاقات مع الإمارة الغنية بالغاز.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 06/07/2017