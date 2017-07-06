واشنطن: مستعدون لبحث إقامة مناطق حظر جوي في سوريا مع موسكو

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في بيان الأربعاء عن استعداد بلاده لبحث الجهود المشتركة مع روسيا لتحقيق الاستقرار في سوريا، بما في ذلك إقامة مناطق حظر جوي.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأربعاء، أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع روسيا من أجل إقامة "آليات مشتركة" في سوريا، مثل مناطق حظر جوي، وذلك قبيل القمة الأمريكية-الروسية المقررة الجمعة.

وقال تيلرسون في بيان، إن "الولايات المتحدة مستعدة لاستكشاف إمكانية العمل مع روسيا على وضع آليات مشتركة تضمن الاستقرار، بما في ذلك إقامة مناطق حظر جوي وإيفاد مراقبين ميدانيين، وذلك لوقف إطلاق النار وتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية".

وأضاف، "إذا عمل بلدانا سويا على إرساء الاستقرار على الأرض، فإن هذا الأمر سيرسي دعائم للتقدم نحو اتفاق على المستقبل السياسي لسوريا".

وأتى بيان تيلرسون قبيل توجهه إلى أوروبا للانضمام إلى الرئيس دونالد ترامب الذي وصل الأربعاء إلى وارسو، في مستهل جولة أوروبية تستمر أربعة أيام، يلتقي خلالها خصوصا نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قمة ثنائية ستعقد على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ الألمانية، وستكون الأولى بين الرئيسين.

وجاء البيان بعيد تحقيق قوات سوريا الديموقراطية، المدعومة من واشنطن، تقدما داخل المدينة القديمة في الرقة، حيث تخوض معارك عنيفة ضد الجهاديين في معقلهم الأساسي في سوريا.

وشدد الوزير الأميركي في بيانه على أن "تنظيم ’الدولة الإسلامية‘ أصيب بضربات موجعة، وقد يكون على شفير الهزيمة الكاملة إذا ما ركزت كل الأطراف على تحقيق هذا الهدف". وأضاف أنه "من أجل تحقيق هذا الهدف، يجب على المجتمع الدولي، ولا سيما روسيا، إزالة العوائق التي تحول دون إلحاق الهزيمة بتنظيم "الدولة الإسلامية’".

ودعا الوزير الأمريكي "كل الأطراف، بمن فيهم الحكومة السورية وحلفاؤها وقوات المعارضة السورية وقوات التحالف، التي تخوض المعركة لدحر تنظيم ’الدولة الإسلامية‘، إلى تجنب النزاع بين الواحد والآخر والانضمام إلى الحدود الجغرافية المتفق عليها لعدم الاشتباك عسكريا وإلى بروتوكولات خفض حدة التوتر".

وشدد تيلرسون أيضا على أنه من مسؤولية موسكو أن تمنع حليفها نظام الرئيس السوري بشار الأسد من استخدام السلاح الكيميائي مجددا.



فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 06/07/2017