حاملة الطائرات الصينية "لياونينغ" تصل إلى هونغ كونغ في استعراض للقوة

أعلنت وزارة الدفاع الصينية الجمعة أن حاملة الطائرات "لياونينغ" وصلت إلى هونغ كونغ في مهمة تدريب روتينية. ويرى المحللون في هذا التحرك الصيني استعراضا للقوة بعد أيام من تحذير الرئيس الصيني للداعين إلى تقرير المصير في المستعمرة البريطانية السابقة من تجاوز الخط الأحمر.

وصلت "لياونينغ" حاملة الطائرات الصينية الوحيدة الموضوعة في الخدمة، الجمعة للمرة الأولى إلى هونغ كونغ في استعراض للقوة بعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس الصيني شي جيبينغ إلى هذه المستعمرة البريطانية السابقة.

وكانت وزارة الدفاع الصينية قد أعلنت أن حاملة الطائرات التي يبلغ طولها 305 مترا ووزنها 50 ألف طن، قد وصلت إلى هونغ كونغ نحو الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي (23:30 ت غ الخميس) في "مهمة تدريب روتينية".

ويندرج توقفها في هونغ كونغ أيضا في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لدخول جيش التحرير الشعبي هونغ كونغ لاستعادتها، بحسب المحدث باسم وزارة الدفاع وو كيان.

سكان هونغ كونغ يتهافتون على زيارة حاملة الطائرات ولكن دون حمل آلات تصوير معهم

وأثار وصول حاملة الطائرات الصينية فضول سكان هونغ كونغ الذين وقفوا في طوابير في الأيام الأخيرة للحصول على تذاكر لزيارة حاملة الطائرات، لكنهم منعوا من حمل آلات تصوير معهم.

وكان الرئيس الصيني حذر أثناء زيارته هونغ كونغ من أية محاولة "غير مقبولة" للمساس بسيادة بكين كما حذر من التيار الداعي إلى الديمقراطية.

وفي تحذير على ما يبدو للداعين إلى تقرير المصير وحتى الاستقلال في هونغ كونغ، نبه الرئيس الصيني من أي مساس بسيادة الصين على هونغ كونغ معتبرا ذلك تجاوزا "لخط أحمر".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 07/07/2017