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الشرق الأوسط

مقتل صحافيين اثنين في هجوم لمقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" جنوب الموصل

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/07/2017

قتل صحافيان اثنان يعملان في إحدى القنوات العراقية الجمعة في هجوم شنه مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية" على قرية "إمام غربي" جنوب الموصل. وقالت قناة "هنا صلاح الدين" إن صحافيا ثالثا من موظفيها ما زال محاصرا في القرية مع جثني زميليه.

 أفادت قناة تلفزيونية عراقية تدعى "هنا صلاح الدين" الجمعة أن تنظيم "الدولة الإسلامية"  قتل اثنين من صحافييها في قرية جنوب الموصل.

وأعلنت القناة في بيانها "استشهاد الزميل حرب هزاع الدليمي المراسل في قناة ’هنا صلاح الدين‘، والمصور في نفس المحطة سؤدد الدوري" في قرية ’إمام غربي‘.

وأشارت القناة إلى أن صحافيا آخر من موظفيها ما زال محاصرا في القرية مع جثتي زميليه.

وقالت مصادر أمنية إن مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" تسللوا إلى قرية ’إمام غربي‘ التي تبعد نحو 70 كيلومترا إلى الجنوب من الموصل على الضفة الغربية لنهر دجلة مساء يوم الأربعاء، من جيب صغير لا يزال تحت سيطرتهم على الضفة الشرقية للنهر.

ويأتي مقتل هذين الصحافيين بعد أكثر من أسبوعين على مقتل ثلاثة صحافيين وإصابة آخر بجروح، جراء انفجار لغم في الموصل، خلال تغطيتهم لمعارك استعادة المدينة من تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتوقع الجيش العراقي إعلان الانتصار الكامل هذا الأسبوع في معقل "خلافة" تنظيم "الدولة الإسلامية" بالعراق بعد هجوم شرس مستمر منذ  ثمانية أشهر بدعم من الولايات المتحدة لانتزاع السيطرة على المدينة، التي كان يقطنها مليونا نسمة قبل الحرب.

لكن قوات الأمن واجهت مقاومة شرسة من نحو مئات المتشددين الذين  تخفوا وسط آلاف المدنيين في متاهة الأزقة بمدينة الموصل القديمة.

 

فرانس 24/ رويترز/ أ ف ب

 

نشرت في : 07/07/2017

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